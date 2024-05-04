Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,301.87
ETH/USDT
3,125.40
BTC/USDT
63,672.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen için Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Kültür

Bakü'de Halı Festivali düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Ulusal Halı Festivali düzenlendi.

Ruslan Rehimov  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Bakü'de Halı Festivali düzenlendi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

İçerişehir Devlet Korusu İdaresi tarafından ilk kez yapılan festival kapsamında Bakü'deki tarihi İçerişehir'in sokaklarına halılar serildi.

Halılarla süslenen İçerişehir'de Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden gelen halı dokuma ustaları, sokaklarda sanatlarını icra etti.

Ustalar, sokaklara kurulan tezgahlarında, İçerişehir'i gezen yerli ve yabancı turistlere halı dokumacılığının sırlarını anlattı.

Hem Bakülülerin hem de turistlerin ilgi gösterdiği festival, 2 gün sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küçükçekmece'deki su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
Ankara'da işletmelere yönelik vergi denetimi yapıldı
Muğla'da 2 yangın söndürme hava aracı hizmete alındı
Türkiye'den ilk hac kafilesi 9 Mayıs'ta kutsal topraklara gidecek
Bakan Tunç'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına Gazze çağrısı: Acilen soruşturma açılmalı

Benzer haberler

Bakü'de Halı Festivali düzenlendi

Bakü'de Halı Festivali düzenlendi

Azerbaycan ile Türkiye arasında gelirde çifte vergilendirme kaldırıldı

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda modernizasyon işleri tamamlandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Dünya, zorla asimilasyona yol açan yeni sömürgecilik uygulamasına göz yummamalıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Dünya, zorla asimilasyona yol açan yeni sömürgecilik uygulamasına göz yummamalıdır
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki “barış anlaşması” müzakereleri Kazakistan’da yapılacak

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki “barış anlaşması” müzakereleri Kazakistan’da yapılacak
"Asrın felaketi"nin merkez üssünde inşaat işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor

"Asrın felaketi"nin merkez üssünde inşaat işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet