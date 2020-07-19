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Türkiye, Ayasofya Camii

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Kaan Bozdoğan,Kenan Irtak,Andaç Hongur   | 19.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Ayasofya Camisi'ne geldi. 

Ayasofya Camisi'nde yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

                    

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrılırken, vatandaşları selamladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden de "Ayasofya..." mesajıyla camiden fotoğraf paylaştı.

Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi ile AKM'de incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ndeki incelemelerinin ardından, Şubat 2017'de temeli atılan ve bu yıl sonu ibadete açılması planlanan Taksim Camisi'ne geldi. Cami inşaatını gezen ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra inşaatı yıl sonunda tamamlanması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) gezdi.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti.

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