Euro
7.95
Dolar
6.85
BIST 100
118,860.49
Altın
1,895.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
logo
Yaşam, Ayasofya Camii

Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılış sevinci tabloya nakşedildi

Malatya'nın Darende ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin resmini ahşap yakma sanatıyla ay yıldız içine nakşetti.

Ayhan İşcen   | 24.07.2020
Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılış sevinci tabloya nakşedildi Fotoğraf: Ayhan İşcen / AA

Malatya

İlçede eğitim veren Özel Hacı Naciye Ateş Okullarında çalışan görsel sanatlar öğretmeni Belma Başeğmez, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış sevincine ortak olmak üzere bir çalışma yaptı.

Bir hafta süren ve bugün sabah tamamlanan ahşap yakma tekniğiyle ay yıldız içine Ayasofya-i Kebir Camii'nin resminin işlendiği tablo, bugün gerçekleştirilen cami açılışı anısına sergilenmek üzere okul girişine yerleştirildi.

Öğretmen Başeğmez, AA muhabirine, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasında emeği geçenleri minnet ve şükranla andığını belirterek, tabloyu tasarlarken İslam'ın sembolü hilal ile şehitlerin sembolü yıldızlardan esinlendiklerini söyledi.

Başeğmez, "Bu eserde fetih camisi niteliğinde ve kılıç hakkı olan Ayasofya-i Kebir Camii'nin hilal içinde yer alması tekrar aslına, yani cami statüsüne dönmesini temsil etmektedir. Yıldız ise şehitlerimizi, yani aslında 1453'te İstanbul'un fethini anlatır. Bu vesile ile bizler de ecdada layık olmanın en güzel örneği sergilenirken, tüm dünya ve İslam alemi olarak bu önemli ana şahitlik yaparken çok mutluyuz. Allah'a hamd ve şükrediyoruz." dedi.

Başeğmez, "Ayasofya'nın tekrar fetih camisi olarak açılması ayrı bir incelik, zarafet ve nasibin var olduğunu göstermektedir. Devlet büyüklerimize en kalbi duygularla şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İskoçya ekibi St. Mirren'de 7 kişide koronavirüs tespit edildi
ABD ve Kanada'da 60 yaş ve üzerindekiler Kovid-19'la duygusal olarak 'daha iyi başa çıktı'
Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi
İran'da bir günde Kovid-19'dan 215 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 salgınında Dünya'da ortam sismik gürültüsü azaldı

Benzer haberler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı

Eski başbakanlardan Çiller: Bugün milletin dediği olmuştur. Vuslat günüdür

Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılış sevinci tabloya nakşedildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi güvenli ellere emanet

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi güvenli ellere emanet
80 Binde Devr-i Alem Parkı'ndaki 'Ayasofya' minyatürünün tabelası değiştirildi

80 Binde Devr-i Alem Parkı'ndaki 'Ayasofya' minyatürünün tabelası değiştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu