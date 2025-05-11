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Dünya

İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yürüyüş düzenlendi.

Ümit Türk  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

İstanbul

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından binlerce kişinin katıldığı yürüyüş sırasında "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atıldı, tekbir getirildi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Anneler evlat doğuruyor, İsrail toprağa gömüyor", "Zulme sessiz kalan zalime ortak olur", "İsrail Avrupa kıyılarında vicdanı vurdu", "Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

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Yürüyüşün sonunda toplanılan Ayasofya Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okunup, Gazze'ye destek için konuşmalar yapıldı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, konuşmasında, İslam dünyasının sessizliğinin İsrail için bir cesaretlenme olarak algılandığını söyledi.

İsrail'in ancak güçten anladığını dile getiren Yıldırım, "İsrail'le sofraya oturan aç kalkar. İslam dünyası şu anda İsrail'le normalleşme modasına girmiş durumda. İsrail'le normalleşen her ülke o sofraya oturduğunda bombalardan dolayı parçalanmış çocuk cesetlerini yemek için oturuyor demektir. İsrail'le ticaret yapan o bombaların düğmesine basmış gibidir." diye konuştu.

Yıldırım, İsrail'le ticaretin kesildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Yetkililerden bir ricamız daha var. Menşei değiştirerek ticaret yapan şirketlerin üzerine de gidilsin ve yargılasın. Çünkü savaş suçu işlemiş gibidir. Akaryakıt veren ülkeler de akaryakıtı kessin. Kim Filistin'in yanında olursa Allah katında değerli olur. Halkımızla, devletimizle, Filistin'in yanındayız. Ama yetmiyor. Mehmetçik'i de Gazze'de istiyoruz. Geçen vicdan gemisi Avrupa'nın tam dibinde vuruldu. İsrail terörist devleti Avrupa'da terör yaptı. Avrupa devletleri bu konuda harekete geçecek. Çünkü Avrupa'nın her tarafında halklar harekete geçti."

Saldırıyla ilgili hukuki sürecin de başlatıldığını kaydeden Yıldırım, Avrupa ve Latin Amerika'dan 600 avukatın başvurusunun ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ön soruşturmayı kabul ettiğini belirtti.

İHH Başkanı Yıldırım, "Türkiyeli, Avrupalı, Amerikalı, İsrailli Yahudiler... Netanyahu sizin de düşmanınız. Çünkü öyle bir antisemitizm rüzgarı başlattı ki dünyanın her tarafında size karşı kini atırdı. O nedenle bütün Yahudiler, Netanyahu'yu toprağa gömün." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Mavi Marmara Gemisi'nin İsrail askerlerince saldırıya uğramasının yıl dönümü olan 31 Mayıs'ta büyük bir eylem yapacaklarını sözlerine ekledi.

"Gazze'dekiler anne değil mi?"

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı Onursal Başkanı Ramazan Kayan ise bugünün Anneler Günü olduğunu belirterek, "Dünya annelerine sesleniyorum: Gazze'dekiler anne değil mi? Çocuklarına, şehit olan yavrusuna kefen bulamayan anneler anne değil mi? Gazzeli annelerden özür diliyorum, inşallah bizi affederler. 2 milyar Müslüman bir kapıyı açamadı." diye konuştu.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Sözcüsü Ann Wright da Gazzeli annelerin katledilmesine devam edildiğini söyledi.

Wright, "Bir çocuğun öldürülmesini ancak bir anne anlar, Gazze'deki dayanışmaya kadınlar olarak destek veriyoruz." dedi.

Yapılan duaların ardından eylem sona erdi.


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