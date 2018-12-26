İHH Yemenli bin 150 aileye kış yardımı yaptı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca, Yemenli bin 150 aileye battaniye ve mont yardımı yapıldı.

İSTANBUL

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'ndan (İHH) yapılan açıklamaya göre, "Sıcacık Bir İyilik" sloganıyla sürdürülen kış çalışmaları kapsamında Yemen'in başkenti Sana'ya bağlı Hanik bölgesindeki çadır kentte yaşayan bin 150 aileye battaniye ve mont yardımı ulaştırıldı.

Nüfusu 27,4 milyon ülkedeki 21 milyon insanın gıda sıkıntısı çektiğinin dikkati çekildiği açıklamada, 10 milyon insanın ise acil yardıma muhtaç olduğu kaydedildi.

Çatışma, açlık, kolera ve çeşitli salgın hastalıklar nedeniyle ülkedeki binlerce insanın öldüğü belirtilen açıklamada, uluslararası raporlara göre ülkede hayatını kaybeden çocukların sayısının 85 bin, iç savaşta ölenlerin sayısının yaklaşık 16 bine ulaştığı aktarıldı.

İHH'nin Yemen'de 2018 yılından bu yana hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirdiği faaliyetlerden 200 binin üzerinde kişi istifade etti.

Hayırseverler, bütçelerine göre dilediği yardım malzemesinin tutarınca bağışta bulunabiliyor. Kış paketinin tamamına destek vermek isteyenler 200 lira, ayrı ayrı yardım malzemelerine destek vermek isteyenler bot için 40 lira, mont için 45 lira, atkı, bere ve eldiven için 25 lira, battaniye için 40 lira ve yakacak için 50 lira değerinde yardım yapabiliyor.

Muhabir: Elif Küçük