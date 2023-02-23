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Sağlık, Asrın felaketi

Yaralı depremzedeler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Güldem Turan, "Zaman içinde beklenmedik bir durum yaşamazsak normal kliniklere yavaş yavaş göndermeyi planlıyoruz." dedi.

Lale Bildirici Büyükkarakaya   | 23.02.2023
Yaralı depremzedeler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor Fotoğraf: Lale Bildirici Büyükkarakaya/AA

İstanbul

Hastanenin yoğun bakım ünitelerinde ağır yaralı depremzedelerle ilgilenen Turan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremin büyük bir bölgeyi etkilediğini söyledi.

Turan, yoğun bakımlarda çocuk ve yetişkin olmak üzere yaklaşık 50 hastayı tedavi ettiklerini, gelen hastaların daha çok dokularında ezilmeler ve crush (ezilme) sendromu görüldüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yaralılarımızda amacımız, öncelikle hastayı hayatta tutmak ve uzuvlarının kaybını mümkün olduğu kadar önleyebilmek. Yani uzuvlarıyla birlikte hayatta tutabilmeye çalışıyoruz. İkinci mücadele ettiğimiz bir durum da böbrek sisteminin tıkanmasıyla ilgili ortaya çıkan böbrek yetmezliklerini diyalizle tedavi etmeye çalışıyoruz. Şimdi yoğun bakım hastalarımızın hemen hepsi kendinde, bilinçleri açık. Zaman içinde beklenmedik bir durum yaşamazsak normal kliniklere yavaş yavaş göndermeyi planlıyoruz."

Hastaların psikolojilerinin de çok önemli olduğuna dikkati çeken Turan, özellikle ilk akut dönemi atlatıp, kendilerine gelip, ne olduğunu fark ettikleri zaman hastaların çok etkilendiklerini anlattı.

Kendilerinin de bu durumdan etkilendiğini anlatan Turan, "Ama öncelikli olan hastalarımızın sağlığı olduğu için kendimizi geri plana atıp daha çok onlar için uğraşıyoruz. Şu anda yoğun bakımda yaklaşık 20 hastamız var. Tedavileri devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

"Gereken tedaviler en uygun şekilde yapılıyor"

Turan, serviste çocuklarını kaybetmiş hastaların olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili onlara vereceğimiz bilgileri psikiyatrist uzmanlarımızla değerlendiriyoruz. Onların önerileri doğrultusunda önce onlar hastayla görüşme sağlıyorlar. Gerekirse hasta yakınlarıyla da bu konuyu görüşüp, hastaya o konuda en uygun olan bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Meslektaşlarımızla da bu konuda gruplarımız var, yazışıyoruz. Her yerde yapılması gereken tedaviler en uygun şekilde yapılıyor. Ben bunu yazışmalarımızdan, gruplarımızdan gözlüyorum. Yine yardımlaşma, dayanışma, birbirimizle fikir alışverişi içerisindeyiz. Her yerde standart bir tedavi uygulanıyor."

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