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Gündem, Asrın felaketi

Van'da depremzede çocuklar palyaço gösterisiyle eğlendi

Depremin etkilediği illerden aileleriyle Van'a gelen çocukların yaşadıkları travmayı unutmalarını sağlamak amacıyla palyaço gösterileri ve etkinlikler düzenlendi.

Emre Ilıkan   | 14.02.2023
Van'da depremzede çocuklar palyaço gösterisiyle eğlendi

Van

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen illerden Van'a gelerek, aileleriyle kentteki ev, otel, yurt ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirilen çocuklara yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, Van'ın İpekyolu Belediyesi ile Van Çocuk ve Gençlik Kültür İçin Sanat Derneği işbirliğinde, Atatürk Anadolu Lisesi deprem koordinasyon merkezinde çocuklara yönelik palyaço gösterileri, tiyatro oyunu ve etkinlikler yapıldı.

Yüzleri boyanan, palyaçoların gösterilerine katılan çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

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