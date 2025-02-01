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Gündem, Asrın felaketi

Üzerinden 2 yıl geçen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin 2'nci yılında dron ile görüntülendi.

Ömer Faruk Salman  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Üzerinden 2 yıl geçen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi Fotoğraf: Ömer Faruk Salman - AA

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte yürütülen çalışmalar devam ediyor.

6 Şubat depremlerinde binlerce binanın yıkıldığı Kahramanmaraş, afetin 2'nci yılında AA ekibince havadan görüntülendi.

Depremin hemen ardından Dulkadiroğlu ilçesindeki Yeni Hükümet ve Trabzon bulvarlarında çekilen görüntüler ile aradan geçen 2 yılda çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında bölgede yükselen binalar ve yapılan çalışmalar dikkati çekiyor.

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