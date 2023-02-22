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Dünya, Asrın felaketi

Ürdün Kralı'ndan depremlerden dolayı Türkiye ve Suriye'ye destekleri sürdürmenin önemine vurgu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerini hafifletmek için Türkiye ve Suriye'ye desteklerin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Laith Al-jnaidi, Safiye Karabacak   | 22.02.2023
Ürdün Kralı'ndan depremlerden dolayı Türkiye ve Suriye'ye destekleri sürdürmenin önemine vurgu

Amman

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayında Temsilciler Meclisi (TM) ve Senato'daki daimi kurul yetkilileriyle toplantı yaptı.

Kral Abdullah toplantıda, depremlerin etkilerini hafifletmek için Türkiye ve Suriye'ye desteklerin sürdürülmesinin önemli olduğunu belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, depremin yaşandığı ilk günden itibaren Ürdünlü yetkililere, Türkiye ile Suriye'nin bu felaketin sonuçlarıyla mücadelelerine destek olmaları talimatı vermişti. Ürdün bu bağlamda deprem bölgelerine 13 yardım uçağı, 42 kamyon, 10 ambulans göndermişti.


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