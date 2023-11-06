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Yaşam, Asrın felaketi

Üniversiteliler Hatay'daki depremzede öğrenciler için kütüphane kurdu

İstanbul'daki bazı üniversitelerde okuyan gençler, depremlerden etkilenen öğrenciler için Hatay'ın İskenderun ilçesinde Üsküdar Belediyesinin desteğiyle 7 bin 500 kitabın bulunduğu prefabrik kütüphane kurdu.

Ali Kemal Zerenli, Mert Murat Yaşar  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Üniversiteliler Hatay'daki depremzede öğrenciler için kütüphane kurdu Fotoğraf: Mert Murat Yaşar/AA

Hatay

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü ile Marmara Üniversitesi Psikoloji ve İrfan Kulübü üyesi 25 öğrenci, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen öğrencilerin eğitimine katkı amacıyla proje başlattı.

Bağışçılarla görüşen gönüllüler, 3 aylık çalışmayla 7 bin 500 kitap topladı. Projeye destek veren Üsküdar Belediyesi, afetzedelerin barınması için İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulmasına katkı sunduğu 517 konteynerlik Yaşam Merkezi'ne bu kez de prefabrik kütüphane yaptırdı.

Gönüllülerin topladığı kitapların yerleştirildiği kütüphane, ilk ziyaretçilerini ağırladı.

"Projeyle çocuklara dokunduğumuza inanıyorum"

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Başkanı Hatice Ada, AA muhabirine, okumanın önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Projenin planladıklarından daha da büyüdüğünü dile getiren Ada, "İlk olarak küçük bir konteynere kütüphane yapmak istemiştik ama bölgeye destek olmak isteyen çok fazla kişi olunca kitapların sayısı arttı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sağ olsun, diğer konteynerlerden daha geniş ve ferah yer yaptırdı." diye konuştu.

Ada, hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını, kütüphanede her ay en çok kitap okuyanlara hediye verileceğini anlattı.

Öğrencilerin eğitimine katkı sunmayı istediklerini belirten Ada, "Amacımız, çocukların okuması ve bilinçlenerek büyümesi. Bir daha deprem felaketlerinden etkilenmeyecek kadar aydın bir ülke olmak istiyoruz. Bu projeyle çocuklara dokunduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Psikoloji ve İrfan Kulübü Başkanı Şule Candar da çalışmaya katkı sunanlara teşekkür etti.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınava hazırlanan 12 yaşındaki Halil Demirci, ders çalışmak için kütüphaneyi kullandığını ifade etti.

Öğrencilerden 10 yaşındaki Hira Sönmez de kitap okuyarak depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşmaya çalıştığını söyledi.

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