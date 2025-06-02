Hatay'da Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbülleri temizleniyor
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbülleri, belediye ekiplerince temizleniyor.
Hatay
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen gölde temizlik çalışması başlatıldı.
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Gölü amfibi araçlarla inceleyen ekipler, istilacı türlerden olan su sümbüllerini topluyor.
Çalışmalar, göl yüzeyi sümbüllerden arındırılıncaya kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.