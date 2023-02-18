Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,681.50
BTC/USDT
24,606.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Türkiye'deki Yemenliler depremzedelere 10 tır yardım malzemesi gönderdi

Türkiye'deki Yemenlilerin düzenlediği kampanya çerçevesinde hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan 10 tır, İstanbul'dan deprem bölgesine hareket etti.

Mohammed Sameai, Muhammed Semiz   | 18.02.2023
Türkiye'deki Yemenliler depremzedelere 10 tır yardım malzemesi gönderdi Fotoğraf: Fatih Çağlar Demirbaş/AA

Yemen

Yemen Depremzedeleri Destekleme Kampanyası Basın Sözcüsü Vedi Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından başlatılan kampanyada 17 milyon liranın (yaklaşık 900 bin dolar) üzerinde bağış toplandığını söyledi.

Toplanan bağışlarla hazırlanan 10 tır yardım malzemesinin yerel yönetimlerle koordineli şekilde İstanbul'dan deprem bölgesindeki illere doğru yola çıktığını kaydeden Ata, tırlarda gıda, ilaç ve barınma malzemeleri olduğunu aktardı.

Türk halkının Yemen halkına desteğinden övgüyle söz eden Ata, "Yemenlilere kucak açmış, Yemen halkına her zaman ve koşulda destek olmuş Türk kardeşlerimize karşı bu yardım küçük de olsa görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Yemen'in Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye'deki Yemenlilerin işbirliği ile deprem bölgesi için yardım kampanyası başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Katar'ın Ankara Büyükelçisi: İyi günde de kötü günde de Türkiye'nin yanındayız
İstanbul'daki belediyelerin deprem bölgesine yardımları sürüyor
Türkiye'deki Yemenliler depremzedelere 10 tır yardım malzemesi gönderdi
"Kimsesiz depremzede çocukların İstanbul'a getirildiği" iddiası
İstanbul'dan 528 bin maske deprem bölgesine gönderildi

Benzer haberler

Katar'ın Ankara Büyükelçisi: İyi günde de kötü günde de Türkiye'nin yanındayız

Katar'ın Ankara Büyükelçisi: İyi günde de kötü günde de Türkiye'nin yanındayız

Türkiye'deki Yemenliler depremzedelere 10 tır yardım malzemesi gönderdi

İstanbul'dan 528 bin maske deprem bölgesine gönderildi

Çinli arama kurtarma ekibi törenle ülkesine uğurlandı

Çinli arama kurtarma ekibi törenle ülkesine uğurlandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Afet Bölgesi Ayni Yardımlar Lojistik Sistemi ile deprem yardımları bölgeye hızla ulaştırılıyor

Afet Bölgesi Ayni Yardımlar Lojistik Sistemi ile deprem yardımları bölgeye hızla ulaştırılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet