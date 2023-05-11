Dolar
19.56
Euro
21.38
Altın
2,032.83
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,783.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Mamak ilçesinde düzenlenen mitinge katılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler Dörtyol Meydan'da halka hitap ediyor
logo
Savunma sanayisi, Asrın felaketi

Türk savunma sanayisi deprem bölgesine yatırım yapacak

Türk savunma sanayisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören şehirlerde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak 8 milyar liralık yatırıma imza atacak.

Göksel Yıldırım  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Türk savunma sanayisi deprem bölgesine yatırım yapacak

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk savunma sanayisi şirketleri, depremlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda arama-kurtarma çalışmalarına destek verdi, görevli ekiplerin ihtiyaç duyduğu çeşitli ekipmanları sağladı. Arama-kurtarma çalışmalarının ardından barınma ihtiyaçları için çeşitli illerde konteyner kentler kuruldu.

Sektörün önde gelen şirketleri, deprem bölgesinde üretim ve istihdamı desteklemeye yönelik olarak da bir dizi yatırımı hayata geçirecek.

SSB öncülüğünde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ASELSAN, ROKETSAN, Pavotek, TÜYAR, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile HAVELSAN depremden etkilenen şehirlerde tesisler kuracak.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin lider şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, yurt içi ve dışındaki ihtiyaçlara yönelik olarak Kahramanmaraş'ta uçak parçaları üretim tesisi oluşturacak.

Gaziantep'in Nurdağı-Islahiye bölgesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ROKETSAN koordinatörlüğünde karbon elyaf üretim tesisi kurulacak.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ROKETSAN tarafından silah ve roket sistemleri üretim tesisi, Pavotek tarafından bilişim ürünleri üretim tesisi yatırımları hayata geçirilecek.

Adıyaman'a ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ASELSAN koordinatörlüğünde yeni bir tesis kazandırılacak. Tesiste kablo ve konektör üretimi yapılacak.

Malatya'da ASELSAN koordinatörlüğünde çok katmanlı baskı devre kartı üretim tesisi kurulacak.

Elazığ, TÜYAR'ın ileri teknoloji çip paketleme ve STM'nin Duvar Arkası Radar üretim tesislerine ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketi HAVELSAN ise Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ ve Malatya'da yazılım kampüsleri oluşturacak.

Sanayi üretimini ve istihdamı destekleyecek söz konusu tesislerle deprem bölgelerine toplamda 8 milyar liralık katkı sağlanacak ve en az 2 bin 500 kişiye iş imkanı oluşturulacak.

Savunma sanayi tesisleri ve yazılım kampları, bölgeye ekonomik olarak büyük fayda sağlıyor ve buralardaki istihdam seviyesini artırıyor.

Depremlerin ardından yardım ve altyapı çalışmaları, sonrasında savunma sanayisi yatırımları için bölgeye çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sanayi odaları ve sanayicilerle toplantılar yaparak, yürütülecek çalışmalara ilişkin temaslarda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hasta seçmenler 14 Mayıs'ta hasta nakil araçları ve ambulanslarla sandıklara götürülecek
MSB: "Tahıl Girişimi"nin çalışmalarının devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır
İçişleri Bakanı Soylu: 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Deprem bölgesinde 1824 çocuğumuzu ailelerine teslim ettik

Benzer haberler

Türk savunma sanayisi deprem bölgesine yatırım yapacak

Türk savunma sanayisi deprem bölgesine yatırım yapacak

AB, mühimmat üretimini hızlandırmak için savunma sanayisi temsilcileriyle bir araya geldi

"Hedef KIZILELMA" belgeseli izleyiciyle buluştu

Özgür F-16 için geri sayım

Özgür F-16 için geri sayım
HAVELSAN'ın THY için ürettiği Boeing B737MAX simülatörü EASA sertifikası aldı

HAVELSAN'ın THY için ürettiği Boeing B737MAX simülatörü EASA sertifikası aldı
Türkiye'nin savunma ve havacılık projeleri "şapka çıkarttırıyor"

Türkiye'nin savunma ve havacılık projeleri "şapka çıkarttırıyor"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet