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Teknoloji, Savunma sanayisi, Dosya haber

ALPİN-2 yeni motoruyla çok daha güçlü

Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN-1’e ek olarak geliştirilen ALPİN-2, yeni motoruyla daha güçlü, dengeli ve uzun süreli görevlerde çok daha verimli şekilde görev yapacak.

Göksel Yıldırım  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
ALPİN-2 yeni motoruyla çok daha güçlü

Ankara

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın on birinci haberinde, insansız helikopter konusundaki gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin ilk insansız helikopterini geliştirip güvenlik güçlerinin kullanımına sunan Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayisi alanındaki şirketi TİTRA Teknoloji, IDEF 2025'te ziyaretçilerin karşısına yeni versiyon bir insansız helikopterle çıkacak.

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ALPİN-1’e ek olarak geliştirilen ve ALPİN-2 olarak adlandırılan insansız helikopter sistemi, önceki versiyona göre kapsamlı mühendislik iyileştirmeleriyle donatıldı. Bunun sonucunda milli ve yerli otopilot yazılımı ve donanımı, seyrüsefer ve kontrol sistemi iyileştirmeleri, güç sistemleri ve mekanik iyileştirmeler ile yeni aerodinamik ve gövde tasarımı gibi çalışmalar ALPİN-2'ye yansıtıldı.

Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmaya yönelik olarak ALPİN-2 ile otopilot donanımı ve yazılımı milli olarak geliştirildi. Performans, bakım ve siber güvenlik kontrolünü tamamen öz kaynakları ile sağlayan TİTRA Teknoloji, ALPİN-2 ile daha yüksek güç çıkışı elde edilen yeni motora geçti. Böylece daha güçlü, dengeli ve uzun süreli görevlerde çok daha verimli bir platformun Türkiye'nin insansız hava araçları kategorisindeki ürün çeşitliliğine kazandırılması amaçlanıyor.

Bunlara ek olarak sensör ve farkındalık kabiliyetleri de artan ALPİN-2'ye, görev esnasında gerçek zamanlı tepki verecek teknolojik altyapı kazandırıldı.

ALPİN-2, özellikle sinyal karıştırıcı ortamlarda yürütülen operasyonlarda daha yüksek verimle çalışacak şekilde geliştirildi.

Kargo taşıma görevlerine yönelik de bir takım iyileştirmeler gerçekleştirildi. Geçmişte ALPİN platformunda kullanılan harici kanca ile yapılan yük taşıma operasyonları, ALPİN-2 ile birlikte vinç sistemi üzerinden gerçekleştirilen dahili yükleme konseptine evrildi.



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