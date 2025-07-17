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Teknoloji, Savunma sanayisi, Dosya haber, IDEF 2025'e doğru

Saldırıya kalkışan iki kere düşünecek

Zırhlı kara, hava ve deniz araçları için akıllı bir güvenlik katmanı olarak görev yapan, olası bir saldırının saniyeler içinde adeta "röntgenini çeken" Armor Integrity ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak.

Göksel Yıldırım  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Saldırıya kalkışan iki kere düşünecek

Ankara

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın on beşinci haberinde, zırh teknolojilerindeki gelişmeler ele alındı.

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Yaptığı teknolojik yatırımlar ve stratejik yurt dışı satın almalarla tüm dünyanın balistik koruma çözüm sağlayıcısı haline gelen Nurol Teknoloji, kara, hava ve deniz platformları için geliştirilen yeni nesil durumsal farkındalık sistemi Armor Integrity'yi ilk kez görücüye çıkarıyor. Tamamen yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen sistem, IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtılacak.

Yüksek tehdit içeren operasyonel ortamlarda, zırhlı araç mürettebatının güvenliğini ve karar verme etkinliğini artırmak amacıyla tasarlanan Armor Integrity, akıllı bir güvenlik katmanı olarak görev yapıyor. Sistem, bir saldırı anında isabet olup olmadığını; tehdidin yönünü, sayısını, tehdidin araç içerisine penetrasyonunu ve zırh üzerindeki etkisi gibi kritik bilgileri de anlık olarak analiz ederek personelin durumsal farkındalığını en üst seviyeye taşıyor.

Zırh yüzeyine entegre edilen yüksek hassasiyetli sensörleri ve gelişmiş algoritmaları sayesinde, balistik bir tehdidin hangi yönden geldiğini, araç ya da platformun kaç farklı atış aldığını ve zırhta bir delinme meydana gelip gelmediğini saniyeler içinde tespit edebiliyor. Öte yandan, zırha gelen saldırının pozisyonu, açısı ve şiddeti gibi parametreleri analiz ederek balistik korumanın mevcut durumunu ve kalan ömrünü de değerlendirebiliyor.

Armor Integrity; hava, kara ve deniz platformları ile insanlı ve insansız sistemlere entegre edilebilecek esneklikte tasarlandı. Sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda modüler bir mimariyle geliştirilen sistem, farklı platformlara kolayca entegre edilebiliyor ve mevcut komuta kontrol sistemleriyle tam uyum içinde çalışıyor.

Armor Integrity ayrıca birden fazla sensörden alınan verileri sensör füzyonu prensibiyle birleştirerek, sahadaki olaylara ilişkin anlamlı ve katmanlı analizler sunabiliyor. Bu yetenek, süreç içinde elde edilen tüm verilerin kaydıyla birlikte görev sonrası analizler için de önemli bir kaynak oluşturuyor. Sistem, anlık korumanın ötesine geçerek kurum içi hafıza oluşturulması, taktik geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi gibi alanlarda da stratejik bir rol üstleniyor.

Bu yenilikçi, yeni nesil güvenlik çözümü, IDEF 2025 Fuarı boyunca Nurol Teknoloji standında savunma sanayisi profesyonelleri ve karar vericilerle buluşturulacak.

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