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Yaşam, Asrın felaketi

Şırnak'tan gelen gezici kütüphane İskenderunlu depremzede çocukların hizmetinde

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerden etkilenen çocuklar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gönderilen gezici kütüphane otobüsünde kitap okuma imkanının yanı sıra kaynak kitaplara ulaşma ve psikososyal etkinliklere katılma imkanı buluyor.

Mert Murat Yaşar  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Şırnak'tan gelen gezici kütüphane İskenderunlu depremzede çocukların hizmetinde Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Bakanlık tarafından deprem bölgesine gönderilen 36 gezici kütüphaneden biri olan Şırnak İl Halk Kütüphanesine ait otobüs, İskenderun Millet Parkı'ndaki çadır kente gelerek kapılarını afetzede çocuklara açtı.

Çadır kentte kalan çocuklar, gezici kütüphanede okuma alışkanlıklarına yönelik faaliyette bulunabiliyor. Ayrıca öğrencilere kaynak kitaplara ulaşma imkanı sağlanıyor, düzenlenen etkinliklerle moral verilmeye çalışılıyor.

Gönüllü kütüphaneci Kübra Ardınç, AA muhabirine, normal zamanlarda kütüphane olmayan yerleşim yerlerinde hizmet veren bu otobüslerin, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından bölgedeki illerde görevlendirildiğini söyledi.

Bölgede 36 gezici kütüphanenin bulunduğunu ve personelin dönüşümlü görev yaptığını belirten Ardınç, "Bakanlığımız depremin ilk gününden itibaren bölgeyle ilgilendi, çocukların depremden psikolojik anlamda olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için bu araçları bölgelere gönderdi. Gezici kütüphanelerin normalde kendine ait özel bir kitap içeriği var. Deprem bölgesi için özel bir içerik hazırlanıp gönderildi. Daha çok depremden etkilenmiş bireylerin kafalarını dağıtabilecek içerikte kitaplarımız mevcut." diye konuştu.

Ardınç, kütüphanede sınavlara hazırlananlar için çıktı alma imkanı da bulunduğunu kaydetti.

Çocukların deprem stresini atlatması ve normal hayata hızlı adapte olmasını destekleyici unsurlar barındıran faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktaran Ardınç, ayrıca öğrencilere ihtiyaç duydukları kaynak kitapları sunduklarını sözlerine ekledi.

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