Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İstanbul
Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde, ormana yakın noktada bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri hazır bulunduruldu.
Fabrikadaki kimyasal maddelerin de yanmasıyla alevlerin şiddeti kısa sürede arttı.
Yükselen alevler gece karanlığında birçok ilçeden görüldü, yoğun duman oluştu.
Fabrikanın Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumda yer almasına karşılık itfaiye ekipleri, alevlerin bu bölgelere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
Trafo sisteminde de patlamalar meydana gelirken, çevrede elektrik kesintisi yaşanıyor.
İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Valilikten açıklama
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, elyaf-sünger fabrikasında yangın çıktığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken yangının ormanlık alana sirayet etme riskine karşı gerekli tedbirler alınmakta olup, ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. An itibarıyla ormanlık alana sirayet söz konusu olmamakla birlikte, yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir."
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