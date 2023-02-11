Şirketler depremzedelerin yaralarını sarmak için tek vücut oldu
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türkiye'nin önde gelen şirketleri bölgenin yaralarını sarmak için seferber oldu.
İstanbul
Depremin ilk anından itibaren devletin ilgili birimleri ile koordine olan şirketler, bölgeye gerekli yardım malzemelerinin gönderilmesinin yanı sıra, oluşabilecek ihtiyaçlar için nakdi yardım desteklerini de sürdürüyor.
Bu çerçevede Baykar depremzedeler için 105,7 milyon liralık ayni desteğin yanı sıra 550 milyon TL'lik nakdi destek açıkladı.
Vodafone Türkiye 25 milyon TL'yi STK'lar üzerinden bölgeye gönderirken, Samsung AFAD üzerinden depremzedeler için 1,5 milyon dolar nakit desteğinde bulundu.
Bioderma Türkiye-NAOS, depremin ilk anlarından itibaren yetkililerle koordinasyon sağlayarak harekete geçti ve ilk etapta Türk Kızılay ve Ahbap Derneği'ne toplam 2 milyon TL tutarında bağış gerçekleştirdi.
Şirket çalışanları da depremzedeler için harekete geçti
Pegasus, AFAD'a 5 milyon TL bağışta bulunurken, şirket çalışanları 3 milyon TL Ahbap'a destekte bulundu.
Cengiz Holding 500 milyon TL, Kuveyt Türk 200 milyon TL, Koza Altın 35 milyon TL, Ahlatçı Holding-Ahlatçı Eğitim ve Sağlık Vakfı depremzedeler yararına yapılan açık artırma yoluyla bağış şeklinde 5 milyon TL, Chobani Yogurt - Hamdi Ulukaya 2 milyon dolar, Akfen Holding 10 milyon TL, Koleksiyon Mobilya 2,5 milyon TL tutarında bağış gerçekleştirdi.
Paribu 100 bin dolar, Sepil Holding 5 milyon liralık yardımın yanı sıra çalışanların 1'er aylık maaşlarını, Kuyaş AFAD üzerinden 2,4 milyon TL, Bera Holding 1 milyon TL, NG Kütahya Seramik ve NG Hotels yine AFAD üzerinden 5 milyon TL bağışladı.
Coca-Cola 30 milyon TL'lik bağışı Kızılay üzerinden gerçekleştirirken, yardımın 1 milyon doları Coca-Cola Vakfı'ndan geldi. Coca-Cola Türkiye ve Coca-Cola İçecek ayrıca tüm çalışanlarının yardımları kadar yardım vaadinde de bulundu.
Deprem bölgesindeki kullanıcılara 100’er dolar değerinde BNB bağışı
Boeing Kızılay üzerinden 500 bin dolar, Bayer 1 milyon avro, Deutsche Telekom 1 milyon avro, ICBC Turkey 1 milyon TL bağış yaparken, Pasha Bank 1 milyon doların üzerinde AFAD ve Ahbap'a bağış fonu oluşturdu, Binance de deprem bölgesindeki kullanıcılara 100’er dolar değerinde BNB bağışladığını açıkladı.
META, Kızılay, AFAD, Ahbap üzerinden 550 bin dolar bağışlarken, Gilead 1 milyon dolar bağışta bulundu aynı zamanda tüm personelinin bağışlarının 3 kata çıkarılarak Türk Kızılay dahil STK'lara aktarılacağını duyurdu.
Siemens AG ile Siemens Healthineers deprem bölgesine 1 milyon avro destek bağışında bulunurken, Paribu, Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) 100 bin dolar, Papara Ahbap Derneği'ne 2,5 milyon TL bağış yaptı.
Depremzedeler için fon oluşturuldu
Borusan Grubu da arama kurtarma çalışmalarında ve ihtiyaçlara yönelik olarak bölge halkına kullanılması amacıyla ilk etapta AFAD’a 10 milyon TL’lik fon aktarımı yaptı.
Ayrıca afet bölgesinde ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere maddi destek sağlamak isteyen Borusanlılar için Borusan Afet Destek Fonu oluşturuldu. Şu ana kadar 2 binden fazla çalışan toplam 5 milyon TL'nin üzerinde nakdi bağış yaptı.
Allianz ise depremden etkilenen bölgelere yapılan yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla 6 milyon avro (120 milyon lira) değerinde destek sağlayacağını duyurdu.
Ambulans, konteyner ve ihtiyaç malzemesi temininin yanı sıra AFAD, Kızılay, İstanbul Tabip Odası, Ahbap Derneği ve Türk Psikologlar Derneği’ne sunduğu katkılarla desteğe başlayan Allianz, kademeli olarak gelişecek ihtiyaçlara göre toplumsal dayanışmaya destek olmaya devam edecek.
70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Allianz ayrıca 155 binden fazla çalışanını desteğe çağırdı. Çalışanlarının da katkılarıyla birlikte etkilenen bölgelere 140 milyon liranın üstünde katkı sağlanması bekleniyor.
Depremin yaralarını sarmak için el ele verdiler
BP ve Castrol, deprem yaralarını sarmak için yapılan çalışmalara 5 milyon dolar destek sağlayacağını açıkladı. Akaryakıt ve madeni yağ tedarikinin yanı sıra, bu destek AFAD ve Ahbap Derneği aracılığıyla bölgenin öncelikli ihtiyaçlarında kullanılacak.
Tavuk Dünyası, 10 milyon TL’lik destek fonu oluştururken, Panasonic Group 5 milyon TL'lik bağışta bulundu.
SOCAR Türkiye'nin depremden etkilenen bölgeler için gerçekleştirdiği nakit bağış tutarı 70 milyon TL oldu. TAV Havalimanları yaptığı ayni yardımların yanı sıra sadece Antalya Havalimanı'ndan 1 milyon avro nakit bağış gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.