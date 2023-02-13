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Sinop'ta kullanılmayan boş tüpler depremzedeler için sobaya dönüştürülüyor

Sinop'ta, kullanılmayan boş tüpler, endüstri meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerince sobaya dönüştürülerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 13.02.2023
Sinop'ta kullanılmayan boş tüpler depremzedeler için sobaya dönüştürülüyor Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte, Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince boş tüpler, okul atölyesinde sobalara dönüştürülmeye başlandı.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından atölyede, içlerindeki gazlar tamamen boşaltılarak, içine odun yerleştirilebilmesi için gövde kısmından kesilip kapak ve üst kısmına da boru yapılan tüpler, depremzedelerin ısınmasında kullanılacak.

Okul Müdürü Haluk Öztürk, gazetecilere, depremle birlikte Türkiye'nin her yerindeki meslek liselerinin, depremzede vatandaşların yardımına koştuğunu söyledi.

Kendilerinin de depremzede vatandaşlara katkı sunmak amacıyla soba yapımına başladıklarını anlatan Öztürk, "Afetzede vatandaşlarımızın özellikle çadır bölgelerinde ısınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere evlerimizde kullanmadığımız, ihtiyaç fazlası LPG tüplerinin sobaya dönüşümünü sağlayarak afet bölgesine ulaştırmayı planladık. İlk hedefimiz 100 tüpü sobaya dönüştürerek bölgeye ulaştırmak." diye konuştu.

Öztürk, şu ana kadar 50 tüpü sobaya dönüştürdüklerini belirterek, vatandaşlardan kullanmadıkları boş tüpleri kendilerine ulaştırmalarını istedi.

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