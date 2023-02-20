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Gündem, Asrın felaketi

Sigorta eksperleri hasar tespit çalışmaları için deprem bölgesinde

Hatice Şenses Kurukız   | 20.02.2023
Sigorta eksperleri hasar tespit çalışmaları için deprem bölgesinde

İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) ve Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, deprem hasarlarında, sigortalıların hasarlarını hızlı, adil ve objektif bir biçimde tespit edip raporları DASK'a ve ilgili sigorta şirketlerine ileterek vatandaşların hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayreti gösterdiklerini bildirdi.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, sigorta eksperleri camiası olarak, depremde zarar gören tüm vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Geçmişte yaşanan depremlerde de olduğu gibi Kahramanmaraş depreminden zarar gören sigortalıların yaralarını bir nebze olsun sarabilmek, mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini sağlamak amacıyla sigorta eksperleri olarak deprem bölgesinde saha çalışmalarına başladıklarını bildiren Erdem şunları kaydetti:

"DASK ve ihtiyari deprem teminatı sunan sivil ya da ticari rizikolara ilişkin tüm sigorta poliçelerindeki hasar tespit çalışmaları için ülkemizin her bölgesinde faaliyet gösteren deprem hasarları konusunda uzman, ilgili branşta ruhsatname sahibi eksperlerimiz bölgeye intikal etti. Lütfen vatandaşlarımız hasar tespit sürecine ilişkin herhangi bir endişeye kapılmasın. Toplumsal dayanışma açısından özel anlam ihtiva etmekte olan deprem hasarlarında, sigorta eksperleri olarak, sigortalılarımızın hasarlarını hızlı, adil ve objektif bir biçimde tespit edip raporlarımızı DASK'a ve ilgili sigorta şirketlerine ileterek vatandaşlarımızın hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayreti hassasiyetle gösteriyoruz. Bu kapsamda, hasar tespit işlemlerine başlanılabilmesi için sigortalılar tarafından öncelikle hasar ihbarının yapılması gerekmektedir."

Zorunlu Deprem Sigortası hasar ihbarının "ALO DASK 125 çağrı merkezi", "www.dask.gov.tr" internet sitesi ve e-devlet üzerinden yapılabildiğini aktaran Erdem, ihtiyari deprem teminatı içeren sivil ve ticari sigortalar için hasar ihbarının ise ilgili sigorta şirketlerine (acente ya da çağrı merkezi kanalıyla) yapılması gerektiğini belirtti.

Erdem, "Levhaya kayıtlı sigorta eksperlerinin iletişim bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin www.sigorta.org.tr adresli internet sayfasında yer almaktadır. Dileyen vatandaşlarımız hasarına atanmış olan eksper ile bu bilgilerden iletişime geçebilirler. Diğer yandan, sigorta poliçesi kapsamında hasar tespiti için geldiğini ifade eden kişilerden sigorta eksperi kimlik kartlarının ibrazının talep edilmesi olası mağduriyetlerin önlenmesi adına önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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