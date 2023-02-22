Dolar
18.87
Euro
20.02
Altın
1,827.36
ETH/USDT
1,616.90
BTC/USDT
23,838.00
BIST 100
5,071.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünyadan Spor, Asrın felaketi

Senegalli eski milli futbolcuların formaları depremzedeler yararına satılacak

Senegalli eski milli futbolcular El Hadji Diouf ve Aliou Cisse, 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye maçında giydikleri formalarını, Türkiye'de top koşturmuş Demba Ba da Başakşehir formasını depremzedeler yararına bağışladı.

Fatma Esma Arslan   | 22.02.2023
Senegalli eski milli futbolcuların formaları depremzedeler yararına satılacak

Dakar

Bir dönem Senegal Milli Takımı kaptanı, bugün ise Senegal Milli Takım Direktörü olan Cisse ve eski milli futbolcu Diouf'un 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'ye elendikleri çeyrek final maçında giydiği imzalı formalar, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde satışa çıkarılacak.

Türkiye'de çeşitli kulüplerde top koşturan Senegalli futbolcu Demba Ba'nın da Başakşehir forması depremzedeler yararına satılacak.

Fransa'da yaşayan Demba Ba, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'a gönderdiği video mesajda, depremler nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, bağışladığı formanın ihtiyaç sahiplerine fayda sağlaması dileğinde bulundu.

Geçen hafta da Kayserispor'un Senegalli forveti Mame Thiam depremzedeler için hem Kayserispor hem de eski kulübü Fenerbahçe'de giydiği 2 formayı Dakar Büyükelçiliğine teslim etmişti.

İmzalı formalar, yarın Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde depremzedeler yararına yapılacak dayanışma programında açık artırmaya çıkarılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Depremlerde ticaret alanlarıyla 750 bin bağımsız bölüm hasar gördü
Bakan Bilgin deprem bölgesindeki kısa çalışma ödeneğini ve işten çıkarma yasağını değerlendirdi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İskenderun'da konteyner kent çalışmasına başladı
Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kurduğunu bildirdi
Milli Savunma Bakanı Akar, İslahiye ve Nurdağı'nda incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Senegalli eski milli futbolcuların formaları depremzedeler yararına satılacak

Senegalli eski milli futbolcuların formaları depremzedeler yararına satılacak

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Senegal, Türkiye'ye 30 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi

Dakar Yunus Emre Enstitüsü öğrencilerinden Türkiye'deki depremzedelere yardım

Dakar Yunus Emre Enstitüsü öğrencilerinden Türkiye'deki depremzedelere yardım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet