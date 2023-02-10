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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Asrın felaketi

Premier Lig'den depremzedelere 1 milyon sterlin bağış

İngiltere Premier Lig yönetimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere 1 milyon sterlin bağış yapılacağını duyurdu.

Yunus Kaymaz   | 10.02.2023
Premier Lig'den depremzedelere 1 milyon sterlin bağış Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

İstanbul

Ligden yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremlerden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, depremzedelere 1 milyon sterlin bağışta bulunulacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bu hafta sonu oynanacak lig maçlarında futbolcuların siyah kol bandıyla sahaya çıkacağı bilgisi paylaşıldı.

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