Premier Lig'den depremzedelere 1 milyon sterlin bağış
İngiltere Premier Lig yönetimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere 1 milyon sterlin bağış yapılacağını duyurdu.
İstanbul
Ligden yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremlerden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, depremzedelere 1 milyon sterlin bağışta bulunulacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, bu hafta sonu oynanacak lig maçlarında futbolcuların siyah kol bandıyla sahaya çıkacağı bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.