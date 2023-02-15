Dolar
18.85
Euro
20.16
Altın
1,836.61
ETH/USDT
1,663.20
BTC/USDT
24,090.00
BIST 100
4,950.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
'Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası düzenleniyor
logo
Dünya, Asrın felaketi

Polonyalı kurtarma ekipleri Türkiye'den Varşova'ya dönüşte alkışlarla karşılandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Polonya'dan Türkiye'ye gelen kurtarma ekipleri Varşova dönüşünde Türkler ve Polonyalılar tarafından alkışlarla karşılandı.

Murat Temizer   | 15.02.2023
Polonyalı kurtarma ekipleri Türkiye'den Varşova'ya dönüşte alkışlarla karşılandı Fotoğraf: Murat Temizer/AA

Varşova

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve çok sayıda Türk ile Polonyalı tarafından karşılanan ekibe Lehçe "Çok teşekkürler" şeklinde slogan atıldı.

Fırat, Polonyalı kurtarma ekibine teşekkür etti. Ellerinde Polonya ile Türkiye bayrağı bulunan kişiler kurtarma görevinden dönen ekibe çiçekler verdi.

Polonyalı görevliler gördükleri ilgi ve minnet nedeniyle Lehçe ve Türkçe teşekkür etti.

Polonyalı itfaiye ekibinin yanı sıra madenciler ve askeri tıp görevlileri Türkiye'de Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürdürdükleri çalışmalar neticesinde 12 kişiyi kurtarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eczacıbaşı Topluluğu, depremzedelere destek için 300 milyon lira kaynak ayırdı
Yapı Kredi'den AFAD'a 580 milyon lira bağış
Depremde hasar gören Harran Devlet Hastanesi taşınacak
Çeşitli ülkelerden gelen yardım malzemeleri, askeri uçaklarla deprem bölgesine gönderildi
Türkiye, AP'de PKK iltisaklı şahısların propagandasına müdahale edilmemesini kınadı

Benzer haberler

Polonyalı kurtarma ekipleri Türkiye'den Varşova'ya dönüşte alkışlarla karşılandı

Polonyalı kurtarma ekipleri Türkiye'den Varşova'ya dönüşte alkışlarla karşılandı

Eczacıbaşı Topluluğu, depremzedelere destek için 300 milyon lira kaynak ayırdı

Depremde hasar gören Harran Devlet Hastanesi taşınacak

Çeşitli ülkelerden gelen yardım malzemeleri, askeri uçaklarla deprem bölgesine gönderildi

Çeşitli ülkelerden gelen yardım malzemeleri, askeri uçaklarla deprem bölgesine gönderildi
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Burdur'da simitçi bir günlük kazancını "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bağışladı

Burdur'da simitçi bir günlük kazancını "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bağışladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet