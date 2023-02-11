Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,522.10
BTC/USDT
21,687.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Caddesi’ndeki Gözde Sitesi enkazından 27 yaşındaki Muhammed isimli depremzedeyi kurtarma çalışmaları devam ediyor Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çınar Apartmanının enkazından ses alan ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
logo
Dünya, Asrın felaketi

Pakistan'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 16 tır yola çıktı

Pakistan'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye ve Suriye’ye kara yolundan ulaştırılmak üzere yardım malzemesi taşıyan 16 tır yola çıktı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 11.02.2023
Pakistan'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 16 tır yola çıktı

İslamabad

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (NDMA) yapılan açıklamaya göre Türkiye ve Suriye’ye gönderilecek yardım tırları için Lahor'da tören düzenlendi.

Törene, Pakistan Eğitim Bakanı Rana Tanvir Hüseyin, Türkiye’nin Lahor Başkonsolosu Emir Özbay ve yetkililer katıldı.

İran üzerinden Türkiye’ye gidecek olan kışlık çadır ve battaniye yüklü 16 tırın 10 gün içerisinde deprem bölgelerine varması planlanıyor.

Pakistan, 7 Şubat'tan bu yana Türkiye'ye destek için 10 uçak göndermişti. Bu yardımlar, biri Türk Silahlı Kuvvetleri, 3'ü Pakistan Hava Kuvvetleri ve 6'sı Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçaklarla taşınmıştı.

Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağı da 75 tonluk yardım malzemesiyle Türkiye'ye doğru havalandı.

Pakistanlı yetkililer, kara ve deniz yoluyla da yardım gönderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

İslamabad yönetimi, ülke genelinde devlete bağlı okullarda yardım toplanmasını kararlaştırmıştı.

Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının, oluşturulan yardım fonuna bağışlanmasına karar verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da Akademi Arama Kurtarma Ekibi enkazdan 13 kişiyi kurtardı
Sağlık çalışanlarının deprem sırasında kuvözdeki bebekleri koruma çabası kamerada
Depremin merkez üssü Pazarcık'ta depremzedeler için 1764 çadır kuruldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edildi
İletişim Başkanı Altun: Teyitsiz ve yalan bilgiler, kurtarma faaliyetlerine çok büyük zararlar verdi

Benzer haberler

Kırgız ekipler 135 saat sonra enkaz altındaki 22 yaşındaki kadını kurtardı

Kırgız ekipler 135 saat sonra enkaz altındaki 22 yaşındaki kadını kurtardı

Manisa'da evlenen çift, düğün takılarını depremzedelere bağışladı

Pakistan'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 16 tır yola çıktı

Sivil toplum kuruluşları depremden etkilenen illerde vatandaşlara yardım elini uzatıyor

Sivil toplum kuruluşları depremden etkilenen illerde vatandaşlara yardım elini uzatıyor
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan anne, baba ve oğul, 138. saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan anne, baba ve oğul, 138. saatte kurtarıldı
"Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası düzenlenecek

"Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası düzenlenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet