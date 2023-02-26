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Gündem, Asrın felaketi

Özbek askerler, kurdukları sahra hastanesinde 3 bin kişiye sağlık hizmeti verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay'da, Özbekistan'dan gelen 71 askerin kurduğu sahra hastanesinde, 250'si cerrahi operasyon olmak üzere yaklaşık 3 bin afetzede tedavi edildi.

Mustafa Yılmaz   | 26.02.2023
Özbek askerler, kurdukları sahra hastanesinde 3 bin kişiye sağlık hizmeti verdi Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından yardıma gelen arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Özbek askerler, kurtarma çalışmasının yanı sıra Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali nedeniyle 40 yıl önce Türkiye'ye gelen Özbeklerin yaşadığı Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde kurdukları sahra hastanesinde çalışmaya devam ediyor.

Depremin 9. günü kurulan hastanede, bugüne kadar yaklaşık 3 bin afetzede tedavi edildi.

Çoğunluğu enkaz altından çıkarılan hastalara olmak üzere 250 ameliyat yapılan hastanede, ultrason gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile çok sayıda araç gereç bulunuyor.

Tıbbi yardım ekibinden Albay Sanjarbek Azamov, AA muhabirine, depremin ardından hızlı şekilde Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Türkiye'deki kardeşlerinin zor durumda olduğunu görünce hemen yardıma koştuklarını anlatan Azamov, "Burada 3 bine yakın hastayı tedavi ettik. Bunların da yaklaşık 2 bini depremde enkazdan geldiler. Onlara hizmet için bugüne kadar çalıştık." dedi.

Kendilerine ihtiyaç devam ettiği sürece Türkiye'de kalacaklarını belirten Azamov, şunları kaydetti:

"Ne zaman bizim kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın iyi olduğunu görürüz, ihtiyaç kalmaz, biz o zamana kadar burada olacağız. Yardım için her zaman hazırız, ne gerekiyorsa yapacağız. Türk-Özbek dostluğu her zaman ebedi olsun. Bizim burada ameliyat yapabilecek donanımlarımız mevcut. Biz her zaman Türkiye'nin yanındayız. Kardeşliğimizi sürdürmek, dostluğumuzu sürdürmek en büyük maksadımız."

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