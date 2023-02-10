Dolar
18.83
Euro
20.11
Altın
1,858.25
ETH/USDT
1,523.90
BTC/USDT
21,654.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş Merkez Azerbaycan Bulvarı'ndaki Sevde Apartmanı enkazında kalan 5 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay’da Türkmenbaşı Caddesindeki enkazdan bir bebeği çıkarma çalışmaları devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Malatya'da çadır kenti ziyaret etti
logo
Gündem, Asrın felaketi

MEB'in meslek liselerinde üretilen tekstil ürünleri deprem bölgesine sevk ediliyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretilen eşofman, battaniye, bere, nevresim, çarşaf, yastık ve tek kullanımlık ameliyat önlüğü depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeye sevk ediliyor.

Selma Kasap   | 10.02.2023
MEB'in meslek liselerinde üretilen tekstil ürünleri deprem bölgesine sevk ediliyor Kaynak: MEB

Ankara

Alınan bilgiye göre, afet seferberliğine ortak olan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin giyim-üretim teknolojileri alanlarındaki tekstil ürünlerinin üretimi artırıldı.

Atölyelerde üretimi yapılan eşofman, battaniye, bere gibi tekstil ürünleri deprem bölgesine gönderildi.

Hastanelerde kullanılmak üzere bu okullarda üretilen nevresim takımı, çarşaf, yastık ve tek kullanımlık ameliyat önlükleri Kahramanmaraş Devlet Hastanesine sevk edildi.

İki ilde kurulan kağıt havlu tesisinde üretimi yapılan ürünlerin Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerine sevkiyatı yapıldı.

AR-GE okulundan, "teleskobik aydınlatma kulesi"

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AR-GE tasarım ve üretim ekibi tarafından imalatı gerçekleştirilen "Teleskobik Aydınlatma Kulesi" deprem bölgesinde kullanılmak üzere Hatay'da Afet Kriz Koordinasyon Merkezinin kullanımına sunuldu.

Aydınlatma kulesi ilk kez Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında kullanıldı.

Teleskobik aydınlatma kulesi, gündüz güneş enerjisi ile akülerini doldurarak gece kullanım sırasında sessiz çalışıyor, ayrıca uzatılabilen kablolarla hareketli projektör olarak da kullanılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'dan deprem bölgesine oyuncak gönderen çocukların notları duygulandırıyor
Barzani Yardım Vakfı ekipleri Gaziantep'te depremzedelerin yardımına koştu
Depremde evleri yıkılan 120 kişi Denizli'deki GSB yurtlarına yerleştirildi
STK'ler depremzedelerin yaralarını sarmak için "tek yürek" oldu
Bakanlıktan, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülere ilişkin açıklama

Benzer haberler

MEB'in meslek liselerinde üretilen tekstil ürünleri deprem bölgesine sevk ediliyor

MEB'in meslek liselerinde üretilen tekstil ürünleri deprem bölgesine sevk ediliyor

MEB'in 159 meslek lisesinden deprem bölgesi için 10 bine yakın soba üretimi

MEB'in 4 bini aşkın öğretmeni, deprem bölgesinde arama kurtarmada görev alıyor

Açık öğretim okullarına kayıt işlemleri 3 Nisan'a kadar uzatıldı

Açık öğretim okullarına kayıt işlemleri 3 Nisan'a kadar uzatıldı

MEB, deprem bölgesinde yakınları bulunan personelin izin taleplerine kolaylık sağlayacak

MEB, deprem bölgesinde yakınları bulunan personelin izin taleplerine kolaylık sağlayacak
MEB elektronik sınavları erteledi

MEB elektronik sınavları erteledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet