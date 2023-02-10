MEB'in meslek liselerinde üretilen tekstil ürünleri deprem bölgesine sevk ediliyor
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretilen eşofman, battaniye, bere, nevresim, çarşaf, yastık ve tek kullanımlık ameliyat önlüğü depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeye sevk ediliyor.
Ankara
Alınan bilgiye göre, afet seferberliğine ortak olan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin giyim-üretim teknolojileri alanlarındaki tekstil ürünlerinin üretimi artırıldı.
Atölyelerde üretimi yapılan eşofman, battaniye, bere gibi tekstil ürünleri deprem bölgesine gönderildi.
Hastanelerde kullanılmak üzere bu okullarda üretilen nevresim takımı, çarşaf, yastık ve tek kullanımlık ameliyat önlükleri Kahramanmaraş Devlet Hastanesine sevk edildi.
İki ilde kurulan kağıt havlu tesisinde üretimi yapılan ürünlerin Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerine sevkiyatı yapıldı.
AR-GE okulundan, "teleskobik aydınlatma kulesi"
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AR-GE tasarım ve üretim ekibi tarafından imalatı gerçekleştirilen "Teleskobik Aydınlatma Kulesi" deprem bölgesinde kullanılmak üzere Hatay'da Afet Kriz Koordinasyon Merkezinin kullanımına sunuldu.
Aydınlatma kulesi ilk kez Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında kullanıldı.
Teleskobik aydınlatma kulesi, gündüz güneş enerjisi ile akülerini doldurarak gece kullanım sırasında sessiz çalışıyor, ayrıca uzatılabilen kablolarla hareketli projektör olarak da kullanılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.