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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da enkaz 830 dönümlük iki alanda toplanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu, her 4 binadan 1'inin yıkıldığı Malatya'da enkaz iki bölgedeki 830 dönüm alanda toplanıyor.

Selami Küçükoğlu, Kemal Özdemir  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Malatya'da enkaz 830 dönümlük iki alanda toplanıyor Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

Malatya

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kentte enkazın kaldırılması için ekskavatör, kepçe, dozer gibi iş makinelerinin yer aldığı yaklaşık 250 araç alanda gece gündüz çalışıyor.

Ekiplerce acil yıkılması gereken yapıların kontrollü yıkımları esnasında ortaya çıkan hafriyatın kaldırılmasında ise günlük ortalama 650 kamyon kentin dört bir yanında görev yapıyor. Bu sayı ihtiyaç halinde gün içinde 700'e kadar çıkartılıyor.

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Depremlerin ardından yaraların sarılması ve enkazın kısa sürede kaldırılması için ekipler yoğun mesai harcarken, hafriyat kentin dışında iki araziye boşaltılıyor.

Fırıncılar mevkisi ve Yaka Mahallesi olarak bilinen iki bölgede toplam 830 dönümde toplanan enkaz, ayrı yarı kısımlarda depolanıyor.

Yaka Mahallesi'ndeki 450 dönümlük alana tek yerden giriş yapan kamyonların, plakaları ve sürücülerin bilgileri kayıt altına alınırken, enkazı boşaltan kamyon farklı bir çıkıştan tekrar kente dönüyor.

Bu alana dökülen enkazda iş makineleri yardımıyla metal, bakır ve demirin geri dönüşümü için ayrıştırma yapılıyor.

Kamyonlarla taşınan enkazın depolandığı Fırıncılar mevkisinde ise giriş ve çıkışlar kameralarla kayıt altına alınıyor.

Kentten getirilerek alana boşaltılan binaların enkazına numara veriliyor.

İhtiyaç halinde enkaz depolama alanının Fırıncılar mevkisinin 450 dönüme, Yaka Mahallesi'nde 650 dönüme çıkarılacağı belirtildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı jandarma ve polis ekiplerinin 7/24 nöbet tutuğu her iki alanı, AA ekibi dronla görüntüledi.

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