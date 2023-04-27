Dolar
19.43
Euro
21.46
Altın
2,000.74
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,806.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir’de Lojistik ve Mobilya Sektörleri Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İlhami Erkılıç  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Yunus Hocaoğlu/AA

Malatya

Ekipler, kentte yıkım kararı bulunan ağır hasarlı binalardaki çalışmalarına bugün de devam etti.

Polis ekipleri, şehir merkezindeki Yeni Cami çevresindeki ağır hasarlı yapıların yıkıldığı ve enkaz kaldırma işleminin devam ettiği alanları, araç ve yaya trafiğine kapattı.

Binaların yıkımı ve hafriyatının parçalanma işlemlerinin ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Bölgede çalışmaları izleyen vatandaşlardan bazılarının, yıkım ve enkaz kaldırma anlarını cep telefonları ile kaydettikleri görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor
Orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl yaklaşık 70 hava aracı kullanılacak
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
TSK'nin farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor

Benzer haberler

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Depremlerin ardından sigortalı konut sayısı 800 bin arttı

Kısmi görme kaybı yaşayan 5 aylık Hataylı bebek Eskişehir'de sağlığına kavuştu

İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da kalıcı konutlar yükseliyor

İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da kalıcı konutlar yükseliyor
Malatya'da depremzede esnafa binin üzerinde konteyner iş yeri teslim edildi

Malatya'da depremzede esnafa binin üzerinde konteyner iş yeri teslim edildi
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Adıyaman'da işçi aileleri için 1200 kişilik konteyner kent kurdu

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Adıyaman'da işçi aileleri için 1200 kişilik konteyner kent kurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet