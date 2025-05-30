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Dünya

İsrail'in Necef'teki Araplara yönelik yıkım politikaları Birüssebi kentinde protesto edildi

İsrail'in Araplara yönelik yıkım politikalarını protesto amacıyla ülkenin güneyinde yer alan Necef Çölü bölgesindeki Birüssebi (Berşeva) kentinde gösteri düzenlendi.

Faruk Hanedar, Enes Canlı  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
İsrail'in Necef'teki Araplara yönelik yıkım politikaları Birüssebi kentinde protesto edildi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Binlerce kişi, İsrail'in Necef bölgesinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Arap köy ve kasabalarında gerçekleştirdiği yıkımlara karşı düzenlenen gösteri için "Bedevi Yerleşim Otoritesi" önünde bir araya geldi.

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Yerel kaynaklar, yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı gösterinin Necef bölgesinde son yıllarda yapılan en büyük protestolardan biri olduğunu kaydetti.

Bölgedeki Araplara ait köy ve kentlerden gelen göstericiler, "Ev yıkımlarına hayır", "Zorla evsiz bırakılmak devlet şiddeti", "İyileştirme değil hakkımızı istiyoruz", "Okullarımızı geri verin", "Gitmeyeceğiz, yerimizden edilemeyeceğiz" ve "Zorla göç ve düşmanlık değil, güven içinde yaşamak istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, İsrail'in Arap varlığına karşı ırkçı politikalarını protesto eden sloganlar attı.

Birüssebi'deki gösterinin yanı sıra Necef bölgesinde İsrail'in yıkım politikalarına karşı genel greve gidildiği bildirildi.

Gösteriyi organize eden komite, gösterinin İsrail'in Necef sakinlerini yerlerinden etme planını bozmak için verilecek uzun mücadelenin ilk adımı olduğunu vurguladı.

Necef'te Adalet Merkezi Müdürü Mervan Ebu Ferih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin Necef bölgesinde egemenliği tanınmayan Bedevi köylerinde yıkımlarına devam ettiğini belirterek bu gösteriyle "Necef'te evlerin yıkılmasına hayır dediklerini" aktardı.

Ebu Ferih, İsrail hükümetinin son bir yılda Necef'te 1000 kadar evi yıktığını, 1000 aileyi de evsiz bıraktığını ifade etti.

İsrail'in Necef bölgesinde 2013'ten itibaren 27 binden fazla evi yıktığı bilgisini paylaşan Ebu Ferih, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

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