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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da konteyner kente ziyarette bulunuyor. Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeşilyurt Şeyh Bayram mahallesinden yayındayız. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem: 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı

Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 22 binanın yıkıldığı depremde, 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi de yaralandı.

Sefa Şahin   | 27.02.2023
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem: 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Ankara

Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

Depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlara toplandığı görüldü.

AFAD, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi, riskli binaların etrafında bulunulmaması uyarısında bulundu.

AFAD Başkanı Sezer: 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı

AFAD Başkanı Sezer, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı.

"22 bina yıkıldı, 20 kişi hastaneye kaldırıldı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını bildirdi. Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "20 vatandaşımızı hemen hastanelere intikal ettirdik. 5 vatandaşımızı da enkazlardan kurtardık." dedi.

Özer, "Tüm ekiplerimiz, şu anda sahada. Yıkılan binalarda enkaz başında ekiplerimiz. İnşallah tüm vatandaşlarımızı kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan sarsıntının ardından bölgeye arama kurtarma, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zaviye Mahallesi Meziyet Sokak'ta enkaz altında kalanların olduğu değerlendirilen binada arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Ekipler, Hacı Abdi ile Şeyhbayram mahallelerinde de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

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