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Dünya, Asrın felaketi

Londra'da Nelson Sütunu'na "Suriye ve Türkiye'nin yanındayız" mesajı yansıtıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Trafalgar Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen etkinlikte meydandaki Nelson Sütunu üzerine "Suriye ve Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri yansıtıldı.

Behlül Çetinkaya   | 16.02.2023
Londra'da Nelson Sütunu'na "Suriye ve Türkiye'nin yanındayız" mesajı yansıtıldı Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve Türkiye'de 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Londra'nın en önemli meydanlarından Trafalgar'da anma etkinliği düzenlendi.

Daha önce Kral 3. Charles ve Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin ziyaret ettiği Suriyeli afetzedelere yardım çadırının da bulunduğu meydanda, yerel saatle 19.00'da düzenlenen etkinlikte depremde hayatını kaybedenler için mumlar yakıldı.

Anma etkinliğinde, Londra'nın simge meydanlarından Trafalgar'daki yaklaşık 52 metrelik Nelson Sütunu'na "Suriye ve Türkiye'nin yanındayız" mesajı yansıtıldı.

Etkinlik sonunda depremzedeler için yardım da toplandı.

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