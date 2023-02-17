Libya 105 kişilik ekiple depremzedelerin yardımına koştu
Libya'dan gelen 105 kişilik ekip, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası bölgede arama kurtarma ve sağlık hizmeti verdi.
Ankara
Libya'dan gelen 105 kişilik ekip, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası bölgede arama kurtarma ve sağlık hizmeti verdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden bir gün sonra arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Libya'dan gelen 105 kişilik ekip, Türkiye'ye ulaştıklarında 3'e bölünerek Antakya'ya konuşlandırıldı. Arama kurtarma görevlilerinin yanı sıra ekipte, Hatay'da çok sayıda depremzedeyi tedavi eden Libya Askeri Tıbbi Birliği üyeleri de görev aldı.
Libya'nın Trablus ve Misrata şehirlerinden gelen kurtarma ekibinin lideri Bashir Blaeed, deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmaları ülkelerine dönüş öncesi AA muhabirine değerlendirdi. En az 7 kişinin kurtarılmasına yardımcı olduklarını belirten Blaeed, "Bu acı anında Türk halkının yanındayız. Bu, Türk kardeşlerimiz için insani bir görev. Yaralılara acil şifalar, ölenlere rahmet diliyoruz." dedi.
"Allah, Türkiye halkından razı olsun"
Ekibin üyesi Ali Rhuoma da Libyalıların Türkiye'nin yıllardır ülkelerine yaptığı tüm yardımları takdir ettiğini, depremler nedeniyle Türk halkının yanında olduklarını ve çok üzgün olduklarını ifade etti.
Türkiye'ye geldiği ilk iki gün ailesiyle hiç iletişim kurmadığını anlatan Rhuoma, "Konuştuğumuz zaman genelde buradaki durumu soruyorlar. Onlara burada olanları olduğu gibi anlatıyorum." diye konuştu.
Bölgede halkın kendilerine yiyecek ikramlarında bulunduğunu kaydeden Rhuoma, "Bize bir de çadır verdiler. Kurtarma sırasında bile bize yardım ettiler. Türk halkı bizi gerçekten iyi karşıladı." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.