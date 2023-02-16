Dolar
18.85
Euro
20.18
Altın
1,841.67
ETH/USDT
1,712.50
BTC/USDT
24,892.00
BIST 100
5,008.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Asrın felaketi

Kuveyt'ten Türkiye'deki depremzedelere gönderilen yardım uçağı sayısı 9'a ulaştı

Kuveytli yardım kuruluşlarının Türkiye'deki depremzedelere destek için gönderdikleri yardım uçağı sayısının 9'a ulaştığı bildirildi.

Hussameldin Abdelgadir Salih Mohamed, Ali Semerci   | 16.02.2023
Kuveyt'ten Türkiye'deki depremzedelere gönderilen yardım uçağı sayısı 9'a ulaştı

Kuveyt

Kuveyt'teki sivil toplum kuruluşu Uluslararası Merhamet Derneği yetkililerinden Velid el-Anceri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye yönelik yardımlarının devam ettiğini söyledi.

Kuveyt'ten depremzedelere destek için Türkiye'ye gelen yardım uçağı sayısının 9'a ulaştığını kaydeden Anceri, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Derneğin yetkililerinden İbrahim el-Bedr de Türkiye'deki depremzedeler için 80 ton yardım taşıyan 9'uncu uçağı Gaziantep Havalimanı'nda karşıladıklarını belirtti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 9 Şubat'ta, 15 milyon doların Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere, 15 milyon doların da Suriye'deki bölgelere gönderilmek üzere toplam 30 milyon dolarlık yardım talimatı vermişti.

Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığının Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için "Kuveyt yanınızda" temasıyla 11 Şubat'ta düzenlediği yardım kampanyasında da 129 bini aşkın kişi ve kuruluşun desteğiyle 67 milyon doların üzerinde yardım toplanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11. gününde objektife yansıyanlar
RTÜK'ten yayıncılık ihlallerine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı
Enkazdan çıkarılan 2 aylık Fatma bebek, amcası ve yengesine emanet

Benzer haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11. gününde objektife yansıyanlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11. gününde objektife yansıyanlar

Garanti BBVA'dan AFAD'a 650 milyon liralık bağış

Kuveyt'ten Türkiye'deki depremzedelere gönderilen yardım uçağı sayısı 9'a ulaştı

Bakan Kirişci, deprem bölgesinde mazot ve gübre desteklerinin nakit ödeneceğini açıkladı

Bakan Kirişci, deprem bölgesinde mazot ve gübre desteklerinin nakit ödeneceğini açıkladı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı
99 bin nüfuslu Seyşeller'den Türkiye'deki depremzedelere yardım

99 bin nüfuslu Seyşeller'den Türkiye'deki depremzedelere yardım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet