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Dünya, Asrın felaketi

KKTC'den deprem bölgelerine 40 prefabrik ev gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu tarafından hazırlanan 40 prefabrik ev, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderildi.

Mehmet Kemal Firik   | 03.03.2023
KKTC'den deprem bölgelerine 40 prefabrik ev gönderildi Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

KKTC'de hazırlanan 40 prefabrik ev, Gazimagusa Limanı'ndan gemiye yüklenerek İskenderun Limanı'na doğru yola çıktı.

Prefabrik evlerin, İskenderun'a ulaşınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerine teslim edilerek Hatay'da kurulumunun yapılacağı öğrenildi.

Türkiye’de 6 Şubat'ta yaşanan depremlerinin ardından KKTC'de 50'ye yakın oda, örgüt ve ticari işletme, bir araya gelerek depremzedelere yardım için Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'nu kurmuştu.

Platform yetkilileri, Türkiye'ye prefabrik evlerin ilk partisini gönderdiklerini belirterek, depremzedelere yönelik yaşam alanları sağlamak üzere aynı evlerden 3-4 sevkiyat daha planladıklarını açıkladı.

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