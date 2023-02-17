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Milli Eğitim Bakanı Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Çubuk GSB Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları'nda kalan depremzedeleri ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunuyor
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Dünya, Asrın felaketi

Kazakistan'ın depremzedeler için gönderdiği 55 ton ek insani yardım Türkiye'ye ulaştı

Kazakistan hükümeti, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerdeki afetzedeler için 55 ton ek insani yardım gönderdi.

Meiramgul Kussainova   | 17.02.2023
Kazakistan'ın depremzedeler için gönderdiği 55 ton ek insani yardım Türkiye'ye ulaştı

Astana

Kazinform'a göre, toplam 55 tondan oluşan çadır, ısıtıcı, sıcak tutan giysi ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan uçak Gaziantep Havalimanı'na indi.

Pistte uçağı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev karşıladı.

Çavuşoğlu, Sapiyev ile bir araya gelerek yardım için Kazak hükümetine teşekkür etti.

Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerden hemen sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümete, Türkiye'ye 1 milyon dolar değerinde acil destek sağlama ve ardından ek insani yardım gönderme talimatı vermişti.

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