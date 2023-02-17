Kazakistan'ın depremzedeler için gönderdiği 55 ton ek insani yardım Türkiye'ye ulaştı
Kazakistan hükümeti, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerdeki afetzedeler için 55 ton ek insani yardım gönderdi.
Astana
Kazinform'a göre, toplam 55 tondan oluşan çadır, ısıtıcı, sıcak tutan giysi ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan uçak Gaziantep Havalimanı'na indi.
Pistte uçağı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev karşıladı.
Çavuşoğlu, Sapiyev ile bir araya gelerek yardım için Kazak hükümetine teşekkür etti.
Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerden hemen sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümete, Türkiye'ye 1 milyon dolar değerinde acil destek sağlama ve ardından ek insani yardım gönderme talimatı vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.