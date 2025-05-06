Dolar
38.60
Euro
43.90
Altın
3,413.87
ETH/USDT
1,765.80
BTC/USDT
94,506.00
BIST 100
9,134.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Sabiha Gökçen, "Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı'' oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) yayımladığı Mart 2025 Hava Trafik Raporu’na göre Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

Gökhan Yılmaz  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
İstanbul Sabiha Gökçen, "Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı'' oldu

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki ve Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, ACI Europe'un mart ayı hava trafik raporu verileri yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, marttaki yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artış sağlayan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde geçen yıla kıyasla Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı olduğu belirtildi.

Yılın ilk çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 9 arttığına işaret edilen açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bu artışla da Avrupa’daki havalimanları arasında en fazla büyüme gösteren ikinci havalimanı olduğu kaydedildi.

Bu başarıda emeği geçen tüm çalışan ve yolculara teşekkür edilen açıklamada, "Havacılıkta geleceğin rotası olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Minguzzi cinayeti soruşturması kapsamında aranan 2 çocuk şüpheli yakalandı
Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yol çöktü
İstanbul Sabiha Gökçen, "Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı'' oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştü
Samsun'da oluşan sis dron ile görüntülendi

Benzer haberler

İstanbul Sabiha Gökçen, "Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı'' oldu

İstanbul Sabiha Gökçen, "Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı'' oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet