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Dünya, Asrın felaketi

Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yaklaşık 70 milyon dolar yardım yaptı

Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için şimdiye kadar yaklaşık 70 milyon dolar yardımda bulunduğunu açıkladı.

Ahmed Yusuf Bıtmez, Zeynep Tüfekçi Gülay   | 17.02.2023
Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yaklaşık 70 milyon dolar yardım yaptı Fotoğraf: Abdullah Kiswani/AA

Doha

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaptığı gıda, sağlık ve diğer insani yardımların 253 milyon riyale (70 milyon dolar) ulaştığını söyledi.

Ensari, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına destek verilmesi ve depremden etkilenenlerin moralinin yükseltilmesi amacıyla sahadaki çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Depremzedeler için başlatılan "Yardım ve Destek" kampanyasında, bir gecede 168 milyon riyal (46 milyon dolar) toplandığını ifade eden Ensari, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de kampanyaya 50 milyon riyal (14 milyon dolar) destek verdiğini hatırlattı.

Ensari, "Bugüne kadar 600 tondan fazla gıda, tıbbi ve insani yardım taşıyan 30 uçuş gerçekleştirildi. Türkiye'deki limanlara en kısa sürede ulaştırılması planlanan toplam 10 bin karavandan 650'si gönderildi." dedi.

Katar'ın Suriye halkına yardımlarına ilişkin ise Ensari, Katar Kalkınma Fonu'nun, Suriye Sivil Savunma birimlerinin depremzedeleri arama kurtarma çalışmalarına ve yardım faaliyetlerine destek verdiğini belirtti.

Ensari, Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelere ulaşımda bazı lojistik zorluklar yaşandığına işaret ederek, Katar'ın arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve depremzedelerin sıkıntılarını gidermek için elinden gelen gayreti gösterdiğini vurguladı.

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