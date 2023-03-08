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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta kadın astsubaylardan depremzede kadınlara 8 Mart sürprizi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görevli bir grup kadın astsubay, Pazarcık ilçesinde çadır kentte yaşayan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

İzzet Mazı  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Kahramanmaraş'ta kadın astsubaylardan depremzede kadınlara 8 Mart sürprizi Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç / AA

Kahramanmaraş

Depremlerden etkilenen ve Narlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki halı sahada oluşturulan çadır kentte barınan kadınları ziyaret eden astsubaylar, bir süre sohbet ettikleri kadınlara karanfil verdi.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette bazı depremzede kadınlar, astsubaylara sarılarak gözyaşı döktü.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Nilgün Özkurt Türk, AA muhabirine, ailesinin de depremzede olduğunu, bu nedenle ziyaret ettiği insanları çok iyi anladığını söyledi.

Antalya'da görev yaptığını ancak 15 günden bu yana deprem bölgesinde bulunduğunu belirten Türk, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle insanları bir nebze de olsa rahatlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Türk, devletin bir parçası olarak böylesi anlamlı günde hemcinsleriyle bir arada olabilmenin gururunu yaşadıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bir askeri personel olarak depremzedelerin yanlarına gittik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çünkü zor bir süreçten geçiyorlar. Dışarıdan bakıldığında askerlik sert bir meslekmiş gibi duruyor ancak biz de onlar gibiyiz. Bunu hissettirdik öncelikle. Elimizde çiçeklerle görünce insanların yüzlerindeki depremin verdiği ruh gitti, yüzleri çiçek gibi açtı diyebilirim. İnsanlar yanlarındayken daha iyi hissetti. Yaralarına çiçek verdik diyelim. En güzel özet budur benim için. Psikolojik olarak destek olduğumuzu düşünüyorum. Dertlerini de dinledik. Gerçekten kadınlarımız zor şeyler yaşamış."

Depremzedelerden Fatma Taşpınar ise daha önce Dünya Kadınlar Günü'nde hiç çiçek almadığını dile getirerek, zor bir dönemde askeri personeli görünce çok mutlu olduğunu vurguladı.

Arzu Kelbaş da felaketten sağ kurtuldukları için şanslı olduklarını belirterek, ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Selver Gök de ziyaretten dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

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