Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi 116 saat sonra kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki enkazdan 116 saat sonra 51 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş
Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan Birgül Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmasını sürdüren İHH Ankara ekibi, dün enkazdan çıkartılan 20 yaşındaki Derman Nedirli'nin babası Mevlüt Nedirli ile temas kurulması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Enkazdan 116 saat sonra çıkartılan Mevlüt Nedirli, sağlık ekiplerine teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.