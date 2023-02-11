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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Hatay’da Antakya ilçesi Akevler Mahallesi Fitnat Hanım Caddesi’nde bir enkazda çalışma yapan ekipler bir çocuğu enkazdan kurtarmaya çalışıyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi 116 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki enkazdan 116 saat sonra 51 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı.

İzzet Mazı   | 11.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi 116 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş

Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan Birgül Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmasını sürdüren İHH Ankara ekibi, dün enkazdan çıkartılan 20 yaşındaki Derman Nedirli'nin babası Mevlüt Nedirli ile temas kurulması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Enkazdan 116 saat sonra çıkartılan Mevlüt Nedirli, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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