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Hatay’ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı Arzu Apartmanının enkazından, 6 kişilik Oktay ailesi ile birlikte toplamda 9 kişi, arama kurtarma ekiplerince yaralı olarak çıkarılmaya çalışılıyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesindeki Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'da 600 evler sitesinde çöken apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep’in İslahiye İlçesindeki Zaman Sitesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Alper, 96 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 26 yaşındaki Alper Saçma, 96 saat sonra kurtarıldı.

Gürkan Özer, Uğur Subaşı   | 10.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Alper, 96 saat sonra kurtarıldı Fotoğraf: Gürkan Özer / AA

Sakarya

Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Kalkan Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması yürüttü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kahramanmaraş'a deprem valisi olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da bu alana gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, görev yapan ekiplere başarı diledi.

Ekipler, enkaz altında sağ olduğu belirlenen Saçma'yı kurtarmak için çalışmaları hızlandırdı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde Alper Saçma, depremden yaklaşık 96 saat sonra sağ çıkarıldı.

Saçma, tekbirler eşliğine ambulansa konularak hastaneye götürüldü.


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