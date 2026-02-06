Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu
Okullarda "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Ankara/İstanbul/Tekirdağ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen "Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu" konulu yazı doğrultusunda, tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar saygı duruşuyla anıldı.
Öğrenciler, ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Depreme Malatya'da yakalanan fen bilgisi öğretmeni Semra Demirhan Yıldız, Ankara'da Mamak Şehitlik Ortaokulu'nda düzenlenen törende, kaybedilenleri unutmamak, onların hatırasını yaşatmak ve bu büyük acıdan dersler çıkarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirerek, öğrencileri 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.
Yıldız, saygı duruşunun ardından acının yüreklerdeki yerini koruduğunu ifade ederek, "Geride kalanların sabrı, kaybettiklerimizin hatırası ise bizlere emanettir. Ben de bu depremi Malatya'da yaşamış biri olarak yaşananların sadece bir gün değil, bir ömür unutulmayan bir iz olduğunu çok iyi biliyorum." dedi.
Ankara İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile görev yaptığı okulda yanında olan herkese teşekkür eden Yıldız, "Rabb'im hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Yakınlarını kaybedenlere ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yüce Rabb'im ülkemizi ve milletimizi bir daha böyle acılarla, böyle afetlerle sınamasın." ifadelerini kullandı.
İstanbul'daki okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu
İstanbul'daki okullarda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşları anmak, birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla Bahçelievler'deki Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulu'nda anma programı düzenlendi.
Depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı ve engelli olanlara sağlık ve huzur diledi.
Depremin Türkiye coğrafyasında büyük maddi hasar ve derin bir acıya yol açtığını belirten Yentür, bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin birlik, dayanışma ve paylaşma ruhuyla hareket etmesinin acıyı bir nebze de olsa hafiflettiğini söyledi.
Yentür, öğretmenlere önemli görevler düştüğünü vurgulayarak "Her işin başı eğitimdir. Toplumumuzun damarlarında var olan paylaşma ve birlik ruhunu genç kuşaklara aktarmak, öğretmenlerimizin ve okullarımızın en büyük görevidir. Okullar, medeniyetin ve kültür aktarımının en önemli rolüne sahiptir." dedi.
Deprem sürecinde büyük fedakarlıklar gösteren öğretmenlere teşekkür eden Yentür, arama kurtarma çalışmalarında görev alan, yardım organizasyonlarında öncü olan ve deprem bölgesine giderek psikososyal destek sağlayan öğretmenlerin Türk milli eğitimi adına gurur kaynağı olduğunu ifade etti.
Depremlerin bu coğrafyanın bir gerçeği olduğuna dikkati çeken Yentür, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi gerektiğini belirterek "Okulların en büyük amacı çocuklarımızı hayata hazırlamaktır, sorumlu bireyler yetiştirmektir. 'Bana ne' anlayışı bu topluma verilecek en kötü zarardır. Bu noktada her birey kendini sorumlu hissedecek. 'Ben varım.' diyecek. 'Ben nasıl bir katkı sunabilirim'in derdine düşen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de aslında temel hedefi olan çocuklarımızın bu farkındalıkla yetişmesi biz öğretmenlerin, eğitimcilerin en büyük görevidir." diye konuştu.
Yentür, Türkiye'nin insani yardımlarda dünyada ilk sırada yer aldığını aktararak, deprem sonrası yapılan çalışmalar kapsamında yüz binlerce konutun inşa edildiğini, deprem bölgesinde yaklaşık 400 okulun yeniden yapıldığını, İstanbul'dan da deprem bölgesine gönüllü gitmek isteyen, hemen tayin isteyen öğretmenlerin olduğunu kaydetti.
Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Yentür, ülkenin geleceğinin gençlere emanet edileceğini belirterek "Ülkemizi ve bayrağımızı daha yükseklere taşımak için hem alın terine hem de akıl terine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.
Okul bahçesinde yapılan programda öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri yer aldı.
Trakya'da okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Trakya'da okullarda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak, birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Edirne'deki okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki 75. Yıl İlkokulu öğrencileri ders öncesi okul bahçesinde toplandı.
Okul Müdürü Mustafa Doğan, yaptığı konuşmada 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını belirterek, "Yaşanan felaketler bize deprem hakkında tedbir almamız gerektiğini söylüyor. Bu felaketlerin tekrar yaşanmaması için bütün tedbirleri alacağız." dedi.
Daha sonra öğrenci ve öğretmenler saygı duruşunda bulundu.
4-E sınıfı öğrencilerinden Eylül Çamo, AA muhabirine, depremlere karşı sağlam binalar inşa edilip daha sıkı önlemler alınabileceğini söyledi.
Elif Paynazoğlu da güvenli binaların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli ve Tekirdağ'daki tüm okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler, ilk ders başlamadan önce okul bahçesinde sıraya girdi. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Okul Müdürü Hidayet As, programda yaptığı konuşmada, 3 yıl önce yaşanan asrın felaketini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.
Tüm zorlukların devlet ve milletin gücüyle aşıldığını ifade eden As, "Bizler bugün burada sadece bir doğal afeti anmıyoruz. Aynı zamanda o karanlık günleri aydınlatan 'asrın birlikteliğini', sarsılmaz kardeşliğimizi ve millet olma irademizi hatırlıyoruz." dedi.
Öğrencilerden Gül Donmaz da AA muhabirine, 3 yıl önce depremlerde hayatını kaybeden arkadaşları için çok üzüldüğünü belirterek, "Onlar artık aramızda yok. Biz onları unutmayacağız. Bugün deprem şehitlerimizi anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Tekirdağ'daki Süleymanpaşa İlkokulu'nda da anma töreni düzenlendi.
Törende öğrenciler ve öğretmenler, depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Okul Müdürü Abdurrahman Metinoğlu, deprem şehitlerini saygıyla andıklarını ifade etti.
Öğrencilerden Defne Aydoğdu da depremde çok sayıda can kaybı yaşandığını belirterek, hayatını kaybedenler için üzgün olduklarını dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.