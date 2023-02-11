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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 70 yaşındaki kadın depremden 122 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 122 saat sonra sağ çıkarıldı.

Fırat Özdemir   | 11.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 70 yaşındaki kadın depremden 122 saat sonra kurtarıldı Fotoğraf: Fırat Özdemir / AA

Izmir

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışması sürdüren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu.

Yoğun çalışmalar sonunda Tabak, depremden yaklaşık 122 saat sonra kurtarıldı.

Tabak, ambulansla hastaneye götürüldü.


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