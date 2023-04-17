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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremzede ailelere "Kızılay Esen Kart" dağıtımı

Türk Kızılay tarafından sağlanan destekle 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedeler, 1500 lira yüklenecek kartlarla alışverişlerini istedikleri yerden yapabilecek.

İzzet Mazı  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Kahramanmaraş'ta depremzede ailelere "Kızılay Esen Kart" dağıtımı

Kahramanmaraş

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaklaşık 16 bin aileye, Türk Kızılay tarafından istedikleri yerden alışveriş yapabilecekleri "Kızılay Esen Kart" dağıtılıyor.

Türk Kızılay, afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal yardım planı kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan ve 1500 lira yüklenecek kartlar, afetzedelere ulaştırılacak.

Türk Kızılay Kahramanmaraş İnsani Yardım Sorumlusu Serkan Düğer, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen afetzedelerin ihtiyaçlarının ramazanda da karşılanmaya devam edildiğini söyledi.

Düğer, ilerleyen günlerde Türkiye'nin tamamında uygulamaya geçirilmesi hedeflenen proje ile Kahramanmaraş'ta yaklaşık 16 bin aileye, "Kızılay Esen Kart" dağıtılacağını belirtti.

Söz konusu kartlarla vatandaşın alışverişlerini istedikleri gibi yapabileceğini ifade eden Düğer, bugün itibarıyla kartların dağıtımına başladıklarını ve yaklaşık 1000 hak sahibine kartlarının teslim edildiğini kaydetti.

"Bu, deprem özelinde tanımlanmış bir yardım programı"

Düğer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla ve kendi veri tabanlarından belirledikleri hak sahiplerini mesaj yoluyla bilgilendirerek, kart alınacak noktalara davet ettiklerini dile getiren Düğer, şunları kaydetti:

"Bunun yanında yaklaşık 10 gündür, 50 kişilik ekip sahayı dolaşarak anket yöntemiyle veriler topladı. Aynı zamanda listeyi oluştururken sahadaki toplamış olduğumuz verileri de kullandık. Toplamda 16 bin aileye kart vereceğiz. Bu, deprem özelinde tanımlanmış bir yardım programı."

Düğer, vatandaşların aldıkları kartları atmamaları gerektiğine işaret ederek, söz konusu kartların ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanan farklı yardım programlarında da kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Depremzede Ahmet Elmas ise Kızılay'a bu hizmetinden dolayı teşekkür etti.

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