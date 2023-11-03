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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan cami yeniden inşa ediliyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan Hazreti Osman Camisinin yeniden yapımı için temel atma töreni düzenlendi.

Sinan Doruk  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan cami yeniden inşa ediliyor Fotoğraf: Sinan Doruk / AA

Kahramanmaraş

Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ilçedeki 127 camiden 28'inin hasar almaları nedeniyle ibadete kapatıldığını hatırlattı.

Akgül, üç caminin deprem esnasında, ağır hasar alan 8 caminin ise daha sonra yıkıldığını belirtti.

Yapımına başlanılan caminin Ramazan ayında ibadete açılmasının hedeflendiğini aktaran Akgül, şunları kaydetti:

"Afşin İlçe Müftülüğümüzün girişimleriyle yeni bir cami inşa edeceğiz. Hollanda Diyanet Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı Afşin Şubesi ve Hollandalı hayırseverlerin katkılarıyla Hazreti Osman Camisini yeniden yapacağız. Camimiz çelik yapı olup 288 metrekare olacak. Yaklaşık üç ay sonra teslimi öngörülmektedir. Ramazan ayı içerisinde de Allah'ın izniyle ibadete açılacaktır. Devletimiz, milletimiz el ele vererek bütün zorlukları aştığı gibi imar, icra ve inşaat faaliyetleriyle de bütün sıkıntıları hep birlikte aşacağız."

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de gurbetçi hayırseverlerinde desteğiyle depremde yıkılan caminin yeniden yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından caminin temeli dualarla atıldı.

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