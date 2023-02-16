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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna, Ankara'da tedavi altına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremin 248'inci saatinde mahsur kaldığı binanın enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ali Kemal Akan   | 16.02.2023
Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna, Ankara'da tedavi altına alındı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

Enkazdan kurtarılan genç kız, Kahramanmaraş'taki hastanede yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Aleyna Ölmez'in, AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisine başlandı.

Ölmez'i hastaneye gelişinde, yakınları, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile sağlık çalışanları karşıladı.

"Arkadaşlarımız tıbbi durumunu değerlendiriyor"

Rektör Prof. Dr. Ünüvar, yaptığı açıklamada, Aleyna Ölmez'in tedavisine Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde başlandığını belirterek, "Arkadaşlarımız tıbbi durumunu değerlendiriyor. Duruma göre gereken açıklama yapılacak." diye konuştu.

Ölmez'in sağlık durumunun, Kahramanmaraş'tan bu yana kamuoyu tarafından takip edildiğini dile getiren Ünüvar, "Aleyna, bizim için depremde önemli bir umudumuz oldu. Tedavisi burada da en güzel şekilde yapılacak ve inşallah sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi planlıyoruz. Allah'tan şifa diliyorum. Depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

"Cebeci Hastanemizde şu an 25 hastamız var"

Üniversite bünyesindeki hastanelerde tedavi gören depremzedelerin durumuna ilişkin de bilgi veren Ünüvar, "Yaklaşık 700 depremzede vatandaşımızı hastanede kabul ettik, onlardan şu an itibarıyla 180 civarında hastamız yatıyor. Cebeci Hastanemizde şu an 11'i yoğun bakımda olmak üzere 25 hastamız var. Diğerleri de İbni Sina Hastanemizde tedavi görüyor." dedi.

AÜ Tıp Fakültesinin öğretim elemanlarının hem deprem bölgesinde hem Ankara'da yoğun bir gayret sarf ettiğini vurgulan Ünüvar, "Aleyna kardeşimiz enkazdan çıktıktan sonra ilk müdahalesini yapan, AÜ Tıp Fakültesinin Çocuk Bölümü'nden bölgeye giden doktorlarımızdı. Onlara da teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Sağlık teşkilatımızın her bir bireyi insan üstü çalışıyor"

Aleyna Ölmez'in sağlık durumuyla ilgili bir soru üzerine Ünüvar, "Kahramanmaraş'ta ilk tedavisini yapan doktor arkadaşımız Alptekin Bey'in de ifade ettiği gibi hakikaten 11 gün sonra böbrekleriyle ilgili ciddi bir problem olmadan çıkmış olmasını fevkalade bir durum olarak da değerlendirmek mümkün." dedi.

Ünüvar, şunları kaydetti:

"183 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayça kardeşimiz de burada yatıyor. Onu da ziyaret ettim. Acıktın mı diye sordum, 'acıktım' dedi. Üşüdün mü diye sordum, 'üşümedim çünkü salonun halısı üzerime düşmüştü' dedi. Hakikaten olağanüstü durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Çok canımız yandı, çok vatandaşımız vefat etti, 100 binin üzerinde yaralımız var. Bize düşen o yaralılarımızın en güzel şekilde tedavi edilmesi. Sağlık teşkilatımızın her bir bireyi insan üstü çalışıyor. Arama kurtarma ekibinin sağ ya da yaralı kurtardığı her bir bireyi olağanüstü gayretle tedavi ediyorlar. Ankara Üniversitesi, hem İbni Sina hem de Cebeci hastanelerindeki doktorları, hemşireleri, sağlıkçılarıyla takip ediyor."

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