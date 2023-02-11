Kahramanmaraş'ta depremden 117 saat sonra enkaz altından bir kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta depremden 117 saat sonra enkaz altından 34 yaşındaki bir kişi sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş
Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'nde bir enkazda arama kurtarma çalışmasını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, Suriye uyruklu 34 yaşında Hasan isimli bir kişi ile temas kurulması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Enkazdan 117 saat sonra çıkartılan depremzede, hastaneye götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.