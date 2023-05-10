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Yaşam, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ın tescilli "kurban bıçakları" bayrama hazır

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli "Hartlap Bıçağı"nın üretimi Kurban Bayramı öncesi hız kazandı.

Zafer Göder, Orhan Kuzu  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Kahramanmaraş'ın tescilli "kurban bıçakları" bayrama hazır Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Kahramanmaraş

Merkez Onikişubat İlçesi Hartlap Mahallesi'nde bulunan atölyelerde üretilen bıçakların üretimi depremin ardından yeniden başladı.

Mahalledeki evlerin giriş katlarındaki atölyelerde el emeğiyle üretilen bıçaklar, Tarihi Demirciler Çarşısı'nda bayramda kullanılmak üzere satışa çıkarılıyor.

Kurban Bayramı için tezgahlardaki yerini alan kesme, yüzme, sıyırma bıçakları ile satır çeşitleri 50 ila 500 lira arasında alıcı buluyor.

Büyük kısmı demirciler çarşısında satılan bıçaklar, isteyen müşteriler için kargoyla yaşadıkları illere de gönderiliyor.

Mahallede dede mesleğini sürdüren Ökkeş Çelik, AA muhabirine, depremin ardından ara verdikleri üretime Kurban Bayramı öncesinde yeniden başladıklarını söyledi.

Çelik, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üretime bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını anlatarak, "Şimdi tekrar çalışmalarımıza başladık. Yaklaşan Kurban Bayramı'na hazırlıklarımızı yapıyoruz. 1876'dan bu yana devam eden mesleğimizi biz altıncı kuşak olarak devam ettiriyoruz. Atölyemizde kasap bıçaklarımız, mutfak bıçaklarımız, cep bıçakları ve çakılarımız yapılıyor." diye konuştu.

Ürettikleri bıçakların Türkiye'nin her bölgesinde kullanıldığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz bıçaklarımızı Kahramanmaraş'a ve Türkiye’nin dört bir tarafına ulaştırıyoruz. İsteyen müşterilerimiz gelip buradan alıyor. İsteyenlere de kargo ile gönderiyoruz. Yıllık üretimimiz 55-60 bin adet civarında. Biz ürettiğimiz bıçakların kalitesini en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kullanacak olan müşterimizin almış olduğu ürünleri en iyi şekilde kullanmasını istiyoruz. Bıçakları kullananların memnun kalması için gereken her türlü özeni gösteriyoruz."

Kurban Bayramı için kesme, sıyırma, yüzme bıçakları ve satır yaptıklarını da dile getiren Çelik, her vatandaşın kendi ihtiyacına göre bıçak bulabildiğini sözlerine ekledi.

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