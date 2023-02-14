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Dünya, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları 3 bin 688'e çıktı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 688'e, yaralı sayısı 14 bin 749'a yükseldi.

Ethem Emre Özcan   | 14.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları 3 bin 688'e çıktı

Afrin

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde en az 2 bin 274 kişi öldü, 12 bin 400'den fazla kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1414 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 349 kişi yaralandı. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 3 bin 688'e, yaralı sayısı ise 14 bin 749'a çıktı.

Yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi görüyor. Evleri yıkılan veya zarar gören binlerce depremzede geceyi sokaklarda, camilerde veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.


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