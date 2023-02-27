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Gündem, Asrın felaketi

İslahiye'de heyelanla kapanan İdilli Deresi'nde suyun kontrollü tahliyesi sürüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan İdilli Deresi'ndeki suyun kontrollü tahliyesi gerçekleştiriliyor.

Adsız Günebakan   | 27.02.2023
İslahiye'de heyelanla kapanan İdilli Deresi'nde suyun kontrollü tahliyesi sürüyor Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle İslahiye'nin kırsal Değirmencik ve İdilli mahalleleri arasında kapanan yol ile İdilli Deresi'nde çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri ekipleri ve ilgili kurumların görevlileri, heyelan sonucu önünde set oluşan deredeki suyun kontrollü tahliyesi için faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, gerek dronla gerekse karadan, derenin kapanmasıyla oluşan göletteki suyun yükselmesini takip ediyor.

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