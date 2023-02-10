İran'dan Türkiye'ye sahra hastanesi, sağlık ekibi ve insani yardım malzemesi desteği
İran, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için sahra hastanesi, sağlık ekibi ve insani yardım malzemesi taşıyan üç uçağı Türkiye'ye gönderdi.
Ankara
İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, sahra hastanesi, 46 kişiden oluşan sağlık ekibi ve insani yardım malzemesi yüklü iki uçak sabah saatlerinde Gaziantep'e indi. İran'ın gönderdiği üçüncü uçağın da Adana'ya inmesi bekleniyor.
Öte yandan İran devlet televizyonunun haberine göre, Kızılay bünyesinde görev yapan özel teknik ekipman ve arama köpeğine sahip iki arama-kurtarma ekibi daha Türkiye'ye gönderildi.
İran, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 arama kurtarma operasyon timi, 3 sağlık ve 1 acil durum ekibinden oluşan 80 kişilik arama kurtarma ekibini salı günü Türkiye'ye göndermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.