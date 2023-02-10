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Dünya, Asrın felaketi

İran'dan Türkiye'ye sahra hastanesi, sağlık ekibi ve insani yardım malzemesi desteği

İran, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için sahra hastanesi, sağlık ekibi ve insani yardım malzemesi taşıyan üç uçağı Türkiye'ye gönderdi.

Ahmet Dursun   | 10.02.2023
İran'dan Türkiye'ye sahra hastanesi, sağlık ekibi ve insani yardım malzemesi desteği Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Ankara

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, sahra hastanesi, 46 kişiden oluşan sağlık ekibi ve insani yardım malzemesi yüklü iki uçak sabah saatlerinde Gaziantep'e indi. İran'ın gönderdiği üçüncü uçağın da Adana'ya inmesi bekleniyor.

Öte yandan İran devlet televizyonunun haberine göre, Kızılay bünyesinde görev yapan özel teknik ekipman ve arama köpeğine sahip iki arama-kurtarma ekibi daha Türkiye'ye gönderildi.

İran, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 arama kurtarma operasyon timi, 3 sağlık ve 1 acil durum ekibinden oluşan 80 kişilik arama kurtarma ekibini salı günü Türkiye'ye göndermişti.

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